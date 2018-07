Pääkirjoitus

on ollut huippu­kokouksen vuoksi viime päivät kansainvälisen huo­mion valo­keilassa. Vaikka Suomi on hiljentynyt lomien viettoon, kesän todennäköisesti suurin uutis­tapahtuma tuskin meni moneltakaan kaupunkilaiselta ohi.Täydellisimmässä uutispimennossa eläneetkin heräsivät vähintään ihmette­­lemään helteisen kaupungin yllä kuulunutta helikoptereiden lapojen läpsyntää.Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen vaatimat poikkeuksellisen tiukat turvajärjestelyt vaikuttivat maanantaina laajasti pääkaupunkiseudun liikenteeseen.Ennen huippukokousta Helsingin poliisi kehotti myös esimerkiksi pitämään ikkunat suljettuina presidenttien saattueiden kulkureiteillä – tukahduttavasta helteestä huolimatta. Kaupunkilaiset tuntuivat kuitenkin ottavan varsin rauhallisesti Helsingin muuttumisen hetkellisesti maailmanpolitiikan näyttämöksi.New Yorkin ja Brysselin kaltaisissa vakiintuneissa huippukokouskaupungeissa valtionjohtajien kokoontumiset ovat arkinen riesa. Suomessa huippukokoukset mittavine poikkeusjärjestelyineen ovat harvinaisia. Tunnelma Helsingissä olikin pikemminkin utelias ja innostunut.Muualla kiisteltyjen valtionjohtajien vierailut ovat herättäneet voimakkaampaa kritiikkiä. Valtavat ihmismassat ja ­jopa mellakat ovat muodostaneet uhan tapaamisten turvallisuudelle.Myös Helsingissä järjestettiin tapaamisen aikoihin lukuisia mielenosoituksia. Mikään niistä ei kuitenkaan kasvanut sellaisiin mittoihin, että ne olisivat aiheuttaneet haittaa, eikä uteliaitakaan kertynyt katujen varsille ongelmaksi asti.Osittain syynä on varmasti meneillään oleva lomakausi, ja se, ettei Helsingissä asu niin paljon ihmisiä kuin monissa maailman metropoleissa. Kyse on kuitenkin myös tapakulttuurin eroista. Suomalaisilla on korkea kynnys lähteä valtaamaan katuja.Päättynyt huippukokous on osoittanut jälleen, että Helsinki on hyvä ja turvallinen paikka merkittäville poliittisille tapaamisille. Nähtäväksi jää, poikiiko se uusia mahdollisuuksia päästä järjestämään kansainvälisen tason kokouksia.