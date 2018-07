Pääkirjoitus

Kestitys osui maaliin



uutistapahtumien lehdistökeskukset ovat harvoin miellyt­­­täviä työympäristöjä. Toimittajat tekevät työtään ahtaasti kylki kyljessä ja viettävät pitkiä aikoja erilaisissa turva­tarkastuksissa ja kuljetuksissa. Järjetön kiire vuorottelee toimettoman odottelun kanssa.Kokouksien isännät yrittävät samaan aikaan ottaa kaiken mahdollisen hyödyn irti suuriin tapahtumiin vyöryvistä journalistilaumoista. Tarjolla on näkyvyyttä, jota ei voi saada pelkällä rahalla ja mainoskampanjoilla.Niinpä suurten kokousten yhteydessä järjestetään runsaasti erilaisia oheis­tapahtumia ja tutustumiskäyntejä. Ne ovat usein hukkaan heitettyjä yrityksiä, koska harvalla on aikaa osallistua.Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tavatessa Helsingissä maanantaina kuului Finlandia-talon lehdistökeskuksesta kuitenkin epätavallisen tyytyväisiä ääniä.Viime viikolla Naton päämajassa sämpylöitä jonottaneet journalistit tekivät Helsingissä työtä kohtuullisen väljissä rivistöissä ja mukavissa tuoleissa. Yhteydet toimivat ja noutopöytä notkui ruokaa.Parasta vieraanvaraisuutta on hyvien työskentelyolojen järjestäminen. Jotkut saattavat muistaa lehdistökeskuksen pitempään kuin kokouksen tulokset.