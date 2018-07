Pääkirjoitus

Maanantain jälkeen kolmesta presidentistä kaksi voi olla tyytyväisiä

Helsingistä maailmalle levisi kuvia presidenteistä. Vieraat eli Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin olivat päätähtiä, mutta myös isäntä, presidentti Sauli Niinistö, sai ansaitun osansa.Monessa maailman maassa presidentti valtionpää­miehenä on samalla maansa tärkein poliittisen vallan käyttäjä, mutta useimmissa Euroopan maissa roolit on jaettu. Valtion huipulla yhtenäisyyttä symboloi monarkki tai presidentti, mutta päivänpolitiikan valta ja siihen liittyvä jatkuva kritiikki kuuluvat pääministerin tai vastaavan puolueisiin nojaavan poliitikon osaan. Tärkein poikkeus on Ranska, jossa presidentin valta periytyy 1950-luvun kriiseistä.Toinen poikkeus oli pitkään Suomi. Täällä presidentti sai valtansa kahdessa erässä. Ensimmäinen annos tuli sata vuotta sitten käydyn valtiomuototaistelun tuloksena, kun osa sisällissodan voittaneesta osapuolesta ryhtyi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden riskeistä säikähtäneenä hankkimaan maahan kuningasta. Toinen annos tuli toisen maailmansodan seurauksena, kun ulkopolitiikka koettiin kansakunnan kohtalonkysymykseksi ja sen hoidon katsottiin edellyttävän päätöksenteon keskittämistä.Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Suomessa presidentin asema perustuu oman maan historiaan. Tämä selittää osittain myös sitä, millaisen arvion kukin saa kokouksesta.enäjällä presidentti Putinin vallan määrää ei voi päätellä perustuslaista. Putinin valta on määrätietoisesti vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana hankittua ja keskitettyä. Neuvostol­iiton hajoamisen jälkeinen arjen ahdinko, varallisuuden uusjako ja nöyryytyksenä koettu kansainvälisen aseman heikentyminen loivat tilanteen, jossa turvallisuuskoneistoon tukeutunut johtaja lähipiireineen pystyi keskittämään vallan omiin käsiinsä.Kansansuosion hankkimista edesauttoi huomattavasti korkealle noussut öljyn hinta.Siksi Putinin oli helppo palata Helsingistä takaisin Venäjälle. Kahdenvälinen tapaaminen maailman vahvimman valtion johtajan kanssa hiveli kolhittua itsetuntoa. Opposition arvosteluunkaan ei tarvinnut erityisesti varautua.Presidentti Trumpin tilanne oli toinen. Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä luotiin aikoinaan vallan kolmijako-opin mukaiseksi. Presidentin tontiksi tuli toimeenpano­valta, eikä hän ole sisäpoliittisesti niin kaikkivoipa kuin muu maailma usein luulee. Meidän tuntemamme vahva presidentti on kuitenkin tulosta Yhdysvaltojen noususta maailmanlaajuiseksi suurvallaksi ja henkilökeskeisen julkisuuden vahvistumisesta.Se selittää Trumpin tiedotustilaisuudessa esittämien lausuntojen saaman murska­kritiikin kotimaassa. Yhdysvaltojen presidentti on vahva nimenomaan suurvallan ­presidenttinä, joka puolustaa omaa yhteiskuntajärjestelmäänsä. Epäily heikkoudesta Venäjän presidentin rinnalla nakertaa suurvaltajohtajan aseman oikeutusta.ntä sitten Suomen presidentti? Kylmän sodan jälkeen Suomi siirtyi eurooppalaisittain tuttuun enemmistöparlamentarismiin. Osin muutos johtui perustuslain uudistamisesta, osin poliittisen kulttuurin muutoksesta. Presidentille jäi kuitenkin iso siivu varsinkin kahdenvälistä ulkopolitiikkaa. Siinä pienen maan kannalta tärkeää on puheenvuoron saaminen ja oman tontin hoitaminen kunnolla.Tästä Suomi suoriutui hyvin. Helsingistä ei myöskään tullut lisää näkyviä ongelmia eurooppalaiseen yhteistyöhön, mikä sekin täytyy nykyään laskea saavutukseksi.