Pääkirjoitus

Keskusteluviikko voisi olla enemmän kuin treffipaikka

Porissa

järjestettävä yhteis­kunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-Areena paisuu vuosi vuodelta yhä mittavammaksi. Tänä vuonna MTV:n ja Porin kaupungin yhdessä järjestämässä tapahtumassa on luvassa noin 200 keskustelua, joissa on mukana tuhat puhujaa.Tämä antaa ytyä juhannuksen jälkeen sammahtaneeseen kotimaiseen politiikkakeskusteluun. Se oli Suomi-Areenan alkuperäinen tarkoituskin, kun tilaisuus 2000-luvun alussa tuli Pori Jazzin kylkeen.Sittemmin tapahtuma on rönsyillyt eri suuntiin, vaikka järjestäjät toki yrittävät asettaa teemoja. Tänä vuonna ne ovat turvallisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus. Turvallisuus näkyy ohjelmassa muun muassa niin, että yksi yhteistyökumppaneista on julkisuusstrategiansa hyvin hallitseva Puolustusvoimat, joka on esillä Porissa kalustonäyttelyään myöten.Pelin henki on selvä: tapahtumat ovat ilmaisia yleisölle, keskustelujen järjestäjät sen sijaan pääsääntöisesti maksavat Suomi-Areenalle siitä, että pääsevät mukaan tilaisuuteen. Suomi-Areenan vastuulle jää valvoa, että esimerkiksi yritysten suuri kiinnostus tilaisuutta kohtaan ei ala syödä yhteiskunnallisuutta ja viedä sisältöä liian markkinointihenkiseen suuntaan.Rönsyilystä huolimatta lähestyvät eduskuntavaalit vaikuttavat tämän kesän keskusteluiden taustalla. Puoluejohtajien keskinäisen mittelön lisäksi ohjelmassa on useita tulevan hallitusohjelman keskeisiä teemoja, muun muassa sosiaali­turva, verotus ja apteekit. Sekä tietenkin sote-asiat, joista keskustelu on – ehkä monen helpotukseksi – ollutkin melkein pari viikkoa tauolla.eskustelujen painopiste on kotimaassa, niin kuin tapahtuman nimikin kertoo.Alkuaikoina Suomi-Areenan ohjelmassa oli enemmän ulkomaisia vieraita kuin nyt. Yleisön ja suorien ­tv-lähetysten kannalta suomeksi vedetyt keskustelut ovat varmaan helpompia seurata, mutta nyt vaikutelmaa Suomi-kuplaantumisesta ei voi välttää. On sääli, jos kesäinen keskusteluviikko kutistuu vain samanhenkisten tuttavien tapaamiseksi.