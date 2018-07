Pääkirjoitus

Kolikoille on yhä käyttöä, vaikka korttimaksaminen yleistyy

on rahaa kesälläkin. Siltä tuntuu etenkin silloin, kun joutuu odottamaan lyhyen vene­kuljetuksen lähtöä paljon pidemmän ajan kuin parin minuutin matka kestää. Ja ihan vain siksi, etteivät lähisaarelle menijät ole varanneet mukaansa lainkaan käteistä.Lähi- ja mobiilimaksaminen on toki kätevää, mutta kun kyseessä on kahden euron piletti, ei mikään voita nopeudessa ja varsinkin varmuudessa sopivan kolikon ojentamista rahastajalle.Kun kaikki toimii kuten pitääkin, modernit maksutavat päihittävät vanhat, mutta esimerkiksi juuri pikkulautoilla maksupäätteet tahtovat reistailla, eikä maksaminen aina onnistu.Siinä sitten venähtää tovi, kun seurue ryhtyy kaivelemaan taskujaan, josko niiden pohjalta kolikko tai pari löytyisi. Kukkaroita harvat enää edes omistavat.Viime aikoina etenkin iäkkäät asiakkaat ovat syyttäneet ihan aiheesta pankkeja siitä, että niistä on hävinnyt seteliraha. Sitä ei voi tallettaa saati nostaa.Suomi on edelläkävijä kortti- ja mobiilimaksamisessa, mutta käteinen on toisinaan hyvä vaihtoehto. Silti ei tarvitse taantua Saksan tasolle. Siellähän kaupan kassalla saatetaan kaivella tasarahaa senttejä myöten, ja se vasta aikaa viekin.