Pääkirjoitus

Lainmuutos mahdollisti myös lyhyet oppisopimukset, joita kannattaa hyödyntää vaikka kesätöissä

Ammatillisen koulutuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

S

uudistusta ovat varjostaneet siihen samanaikaisesti kohdistetut mittavat menoleikkaukset, joiden takia ainakin osa oppilaitoksista on joutunut tinkimään niin henkilöstöstä, tiloista kuin lähiopetuksestakin.Vuoden alussa voimaan tullut uudistus toi myös muutoksia muun muassa rahoitukseen, karsi tutkintojen kirjoa ja vei opetusta yhä enemmän työpaikoille.Yksi myönteinen muutos on se, että työpaikoilla tapahtuva oppiminen on nyt entistä joustavampaa.Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto sisälsi aiemmin noin puolen vuoden verran työssäoppimisen jaksoja.Opiskella saattoi myös oppisopimuskoulutuksessa, josta maksetaan palkkaa ja johon sitouduttiin koko tutkinnon ajaksi eli pariksi kolmeksi vuodeksi.Nyt työssäoppimisen korvaa koulutussopimus, jossa palkkaa ei makseta. Eikä sen kestoakaan rajata.Oppisopimuksen voi uudistuksen myötä nyt solmia myös koko tutkintoa lyhyemmäksi ajaksi eli vaikka vain viikoksi. Käytännössä lyhyimmät työrupeamat kannattanee sopia vähintään muutamaksi kuukaudeksi, jolloin jaksoa voi aidosti hyödyntää tutkinnon osana.Oppisopimuksen kesto riippuu monesta asiasta, kuten siitä, mitä opiskellaan ja millaiset mahdollisuudet työnantajalla on tarjota töitä ja ohjata oppimista.uomen Yrittäjät on kerännyt ammatillisista oppilaitoksista tietoja siitä, näkyvätkö uudet joustot oppisopimuksen hyödyntämisessä kesätöissä jo tänä vuonna.Yrittäjäjärjestön mukaan useat koulutuksen järjestäjät ja yrittäjät ovatkin tarttuneet kesäoppisopimuksiin.Esimerkiksi Kotkan ja Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä Ekamissa on solmittu 200 kesä­oppisopimusta nuorille ja varttuneemmille opiskelijoille, kerrotaan Suomen Yrittäjien nettisivuilla.Sopimuksia on tehty niin hoito-, auto- kuin hotelli- ja ravintola-alallekin. Oulun seudulla erityisesti tekniikan alan opiskelijat ovat hyödyntäneet kesäsopimuksia.Oppisopimuksen joustavoittaminen on yksi keino lisätä sen käyttöä. Suomessa se on yhä vähäistä etenkin nuorten ammattikoulutuksena.