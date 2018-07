Pääkirjoitus

Vähemmistökielten asema heikkenee Venäjällä

Vapaaehtoisuus

kuulostaa yleensä hyvältä, mutta ei välttämättä aina ole sitä.Tämän tietävät hyvin Venäjän vähemmistökielten edustajat, jotka ovat tänä kesänä kiihdyttäneet taisteluaan niin sanottujen kansalliskielten puolesta. Taustalla on koulujen opetusta käsittelevä lakihanke, joka tekisi vain venäjän opiskelusta pakollista ja vähentäisi vähemmistökielten tuntimääriä.Vähemmistöt pelkäävät, että muutokset ovat yksi uusi keino heikentää Venäjän ei-venäläisten kielten ja kulttuurien asemaa. Kun kielen opetuksesta ja opiskelusta tulee vapaaehtoista, kielen asema heikkenee, ­eikä kohta halukkaillekaan enää ehkä järjestetä oppitunteja.Lakihanke on parlamentin alahuoneen duuman toisessa käsittelyssä mahdollisesti lähiaikoina. Siinä siihen voi vielä tulla lievennyksiä.enäjä on historiansa seurauksena monikansallinen valtio, jossa puhutaan yli sataa kieltä. Kun muut eurooppalaiset mahtivaltiot hankkivat merentakaisia siirtomaita, Venäjä laajeni liittämällä uusia alueita naapurista itseensä. Näistä kansoista tuli Venäjän alamaisia ja myöhemmin kansalaisia. Siksi nykyisinkin venäjässä on kaksi eri sanaa maan asukkaille: venäläinen tarkoittaa etnisiä venäläisiä, venäjänmaalainen muita kansalaisia.Nykyisen Venäjän federaation yli 80 alueen joukossa on parikymmentä etnisten vähemmistöjen tasavaltaa. Niillä on periaatteessa enemmän oikeuksia kuin muilla alueilla. Myös niiden perinteisillä kansalliskielillä on tasavalloissa valtiollisen kielen asema.Näiden kielten aseman vahvuus vaihtelee, mutta niiden roolina on ollut kasvavassa määrin lähinnä symboloida Venäjän monikansallisuutta ja -kielisyyttä. Tasavalloille nimen antaneet kansallisuudet eivät ole enemmistönä yhdessäkään Keski-Venäjän suomensukuisten kansojen tasavalloissa – Marinmaalla, Udmurtiassa, Mordvassa tai Komissa –, eikä niissä yleensä pysty ostamaan bussilippuakaan kuin venäjäksi. Tatarstanissa ja Pohjois-Kauka­sian pienissä tasavalloissa nimen antanut kansallisuus on enemmistönä, mutta niissäkin venäjä on hallinnon ja korkeakoulutuksen kieli.Käytännössä kaikki puhuvat venäjää, joka on yhteinen kieli. Venäjä onkin koko ajan yksikielisempi, sillä monet kielivähemmistösukuihin kuuluvat ovat assimiloituneet pelkästään venäjänkielisiksi. Tähän on vaikuttanut politiikka mutta myös muun muassa käsitys vähemmistökielten ”maalaisuudesta”.ähemmistökielten asema on heikentynyt 1960-luvulta alkaen, jolloin kiihtynyt maaltamuutto hajotti kyläyhteisöt ja maalaislapset muuttivat koulun vuoksi asuntoloihin kauas kotoa.Pientä toipumista nähtiin 1990-luvulla, mutta presidentti Vladimir Putinin aikana asema on jälleen heikentynyt. Putin nousi valtaan tilanteessa, jossa Tšetšenia oli käytännössä erillään Venäjästä. Eliitissä pelättiin ilmeisen tosissaan myös Venäjän voivan hajota, mikä lisäsi epäluuloa kansallisia vähemmistöjä kohtaan.Joissakin kansallisissa tasavalloissa asuvat etniset venäläiset ovat myös valittaneet siitä, että lapset joutuvat opiskelemaan paikallista kieltä. Putin sanoi viime kesänä ­Marinmaalla käydessään, ettei niin pitäisi olla. Sen jälkeen esimerkiksi Tatarstanissa poistettiin pakko opiskella tataaria.Siksi muiden kielten asemaan on turha odottaa parannuksia, vaikka käsiteltävänä olevan lain muotoiluita pehmennettäisiin. Useimmat kielet ovat vastakin uhanalaisia.