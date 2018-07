Pääkirjoitus

Puistojen kesätoiminta on arvokas palvelu perheille

Aarteenmetsästystä

, tanssityöpajoja, tarinatuokioita, graffitimaalausta, kankaanpainantaa, perinneleikkejä, vilttikirppiksiä... Lista helsinkiläisten leikkipuistojen kesäohjelmasta on pitkä ja hämmästyttävän monipuolinen.Helsingissä on läpi kesän auki 30 leikkipuistoa, joissa on ohjatun toiminnan ­lisäksi puitteet vapaaseen leikkiin, pelaamiseen ja useimmissa kahluualtaineen myös lasten kesäiseen lempipuuhaan, pulikoimiseen.Kello 12 soi ruokakello, joka kutsuu puistossa leikkijät yhteiselle aterialle. ­Alle 16-vuotiaat lapset ovat jo vuosikymmenien ajan saaneet kesäisin Helsingin leikkipuistoissa maksuttoman lounaan.Oman asuinalueen leikkipuisto toimintoineen on usein iso osa lapsiperheiden arkea, yksi elämän kiinnekohdista. Puistot tarjoavat ympäri vuoden turvallisen ajanviettopaikan niin koululaisille kuin pikkulapsiperheille vanhempineen.Moni hiekkalaatikolla aikanaan taapertaneista pikkuisista viettää koulun aloitettuaan iltapäivänsä tutun leikkipuiston iltapäivätoiminnassa.Siksi leikkipuistojen kesätoiminta on yksi mahdollinen ratkaisu monille koululaisten pitkien kesälomien kanssa tuskaileville vanhemmille. Lapset voivat viettää osan lomasta turvallisessa puistossa ­tuttujen kavereiden kanssa touhuten.Puistot järjestävät koululaisille kesällä myös leirejä ja retkiä. Eikä puistotoimintaan osallistuminen maksa.Kaupunki ei kuitenkaan pidä hyvästä ja tärkeästä palvelustaan kovin suurta meteliä. Läheskään kaikki vanhemmat eivät tiedä leikkipuistojen koululaisille järjestämästä lomatoiminnasta, jota on tarjolla myös muina loma-aikoina kuin kesällä. Perheille arvokkaasta palvelusta olisi hyvä tiedottaa laajemmin ja näkyvämmin.spoo luopui lapsiperheille suunnattujen asukaspuistojen kesäruokailuista säästösyistä vuonna 2009. Nyt Espoossa pohditaan puistoruokailun palauttamista.Virkamiehet tyrmäsivät valtuustoaloitteena syntyneen ehdotuksen liian kalliina, mutta poliitikot päättivät ratkaista asian syksyn budjettineuvotteluissa. Se on hyvä, sillä perheiden arjen tukeminen on tuottava tapa käyttää rahaa.