Kaupunkibulevardihanketta on vaikea hahmottaa, joten sitä kohtaan on paljon epäluuloja

uusmaalaisista vastustaa Helsingin suunnitelmia muuttaa kaupungin sisääntulo­väylät kaupunkibulevardeiksi. Vain neljännes on bulevardisoinnin kannalla. Yhtä moni ei osaa vielä sanoa kantaansa.Kysymys on valtavasta kaupunkirakenteellisesta muutoksesta. Rakentamisen suuntaaminen sisäänajoväylien varsille tarkoittaa samalla laajalle vaikuttavia muutoksia liikenteeseen.Tulevaisuudessa moottoritiet eivät tule enää niin lähelle keskustaa kuin nykyisin. Se tuntuu monilla olevan ainoa asia, joka bulevardisointisuunnitelmista tulee mieleen. Pelätään, että nopeusrajoituksien alentaminen lisää ruuhkia.Laaja vastustus kertoo siitä, että kaupunki on epäonnistunut viestimään hankkeestaan. Ihmisten on vaikea hahmottaa, toisivatko bulevardit tullessaan muuta kuin piteneviä autoletkoja.Tilanne on vähän sama kuin länsi­metron kohdalla aikanaan. Jättihanketta lähdettiin viemään eteenpäin teknisenä hankkeena, vaikka metrolla on ollut ja tulee olemaan iso vaikutus Espoon ja ­koko pääkaupunkiseudun kehitykseen – ja samalla ihmisten arkeen.Kaupunkibulevardeja on perusteltu ­lähinnä kaupungin kasvun aiheuttamalla uusien asuntojen tarpeella. Se tuskin kiinnostaa kovin paljon autolla Helsingissä töissä käyviä tuusulalaisia tai muita ­lähinnä omaa liikkumistaan pohtivia.san kaupunkibulevardeista tyrmännyt Helsingin hallinto-oikeus näpäytti jo Helsinkiä siitä, että kaavasuunnitelmissa olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon niiden laajemmat vaikutukset.Helsingin on kyettävä tarjoamaan uskottava suunnitelma bulevardien toteuttamisesta – myös siitä, miten niihin liittyvät liikennekysymykset ratkaistaan.Tarvitaan entistä parempaa kuntalaistiedottamista. Bulevardisointi ei muuta mitään kertarysäyksellä. Ensimmäisenä toteuttavien Vihdintien ja Tuusulanväylän suunnitelmat tulevat olemaan vielä vuosia suunnittelupöydällä. Bulevardien varsille suunniteltujen kymmenientuhansien uusien asuntojen rakentaminen vie vuosikymmeniä.Uhkakuvat löytävät mittasuhteensa, kun muutoksista on tarjolla tietoa.