Aidsin kitkennässä ei ole hengähdystaukoja

aidsin ja siihen johtavan hivin torjunnasta on totuttu kuulemaan myönteisiä ­uutisia.Aidsiin kuolleiden määrä on laskenut alimmalle tasolle pitkään aikaan, mikä selittyy pitkälti kehittyneellä lääketieteellä. Maailmalla lääkehoidon parissa on enemmän ihmisiä kuin koskaan, minkä ansiosta moni hiv-potilas ei koskaan saa aidsia.Erityisen hyviä uutisia on saatu itäisestä ja eteläisestä Afrikasta. Siellä aidsiin kuolleiden määrä on pienentynyt vuoteen 2010 verrattuna 42 prosentilla ja ­hivin saaneiden 30 prosentilla.Optimistisimmat ovatkin ehtineet julistaa aidsin lopun olevan lähellä.Tällä viikolla on kuitenkin kuultu optimismia jarruttelevia kantoja, kun aids-tutkijat ovat olleet koolla Amsterdamissa. Heistä monet ovat varoittaneet liian optimististen puheiden aiheuttavan perusteetonta itsetyytyväisyyttä.Hiv-tartunta on nyt 36,9 miljoonalla ihmisellä. Tilanne voi yhä kääntyä huonompaan ja aidsiin kuolevien määrä kasvaa, jos taudin torjuntaa ei koeta tärkeäksi ja jo nyt liian pieni rahoitus vähenee.Kaikki luvut eivät olekaan lohdullisia.YK:n aids-ohjelman Unaidsin mukaan hiv-tartuntojen määrä oli viime vuonna vain 18 prosenttia pienempi kuin vuonna 2010. Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa uusien hiv-tapausten määrä on kaksinkertaistunut vajaassa 20 vuodessa. Näillä alueilla ­monen hiv myös etenee aidsiksi.Lääkehoito jakaantuu epätasaisesti. Erityisen huolestuttavaa on, että maailman alle 15-vuotiaista hiv-potilaista lääkehoidon piirissä on vain puolet. Lääkärit ilman rajoja -järjestö on syyttänyt lääkevalmistajia tahallisesta hidastelusta.uomessa hivin saa vajaat 200 ihmistä ja aidsiin kuolee runsaat 20 ihmistä vuodessa. Hivin saaneet saavat lääkehoitoa, kunhan tartunta todetaan.Testissä käymättömiltä hiviä ei tietenkään voida todeta. Suomessa saattaa olla jopa tuhat hiviä tietämättään kantavaa. He voivat myös levittää sitä eteenpäin.Toinen iso haaste on naapurissa sijaitseva Venäjä. Siellä kehitys on mennyt kansainvälistä trendiä vastaan: hiv- ja aids-tilanne on huonontunut.