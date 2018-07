Pääkirjoitus

Verta tarvitaan myös kesällä

Pitkään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jatkuneilla helteillä näyttää olleen ikävä sivuvaikutus: verenluovutus ei tule mieleen.Lämpöaallon aikana verenluovuttajia on ollut neljännes tavallista ­vähemmän. Kun päivittäin tarvittaisiin noin 800 luovuttajaa, tänä kesänä monena päivänä luovuttajia on ollut vain runsaat 600. Tämä on yllättänyt, sillä yleensä suomalaiset luovuttavat verta normaaliin ­tapaan myös kesäisin. Niinpä veripalvelutoimintaa hoitava Veripalvelu on kutsunut luovuttajia apuun puhelimella ja tekstiviesteillä. Sairaaloiden verentarve kun on pysynyt tavanomaisella tasolla.Veri on lisäksi tuoretuote. Tämä pätee etenkin vain viisi päivää säilyviin verihiutaleisiin, joita tarvitsevat leikkauspotilaat, onnettomuuksien uhrit ja syöpäpotilaat.Nyt on aika aktivoitua, jos on joskus edes pohtinut veren luovuttamista. Luovutetulla verellä pelastetaan ihmishenkiä. Koko järjestelmä on myös yhteiskunnan liimaa: verenluovuttaja auttaa korvauksetta tuntemattomia ­lähimmäisiään.Kannattaa tarkastaa oman veriryhmän tarve ja rajoitteet Veripalvelun verkkosivuilta. Länsi-Niilin viruksen tartunta­vaaran vuoksi esimerkiksi Unkarin-, Kroa­tian-, Itävallan- ja Italian-matka voi ­johtaa 28 vuorokauden luovutuskieltoon.