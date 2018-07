Pääkirjoitus

Suomelta oli oikea päätös tarjota Ruotsiin sammutusapua

Kun

kotimaassa riehuneet metsäpalot saatiin toistaiseksi hallintaan, Suomen viranomaiset päättivät tarjota apuvoimia Ruotsin maastopalojen sammutustöihin.Päätös on paikallaan, sillä naapuri­maiden kuuluu auttaa toisiaan. Tulevaisuudessa tuki muista maista saattaisi olla tiukemmassa, jos ei sitä itse ole valmis vastavuoroisesti antamaan.Ruotsi on pyytänyt apua EU:n kautta. Tähän mennessä se on saanut sammutustöihin apua ainakin Liettuasta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta, Puolasta ja Tanskasta. Suomen on syytä kuulua tähän apua antavien maiden joukkoon.Suomessa sisäministeriön pelastusosasto vetosi aiemmin maan omiin maastopaloihin, jotka estivät omien joukkojen lähettämisen muualle. Suuret maasto­palot Pyhärannassa ja Lapissa on saatu sen jälkeen taltutettua.Metsäpalojen tilanne on myös Pohjois-Ruotsissa jo hieman parempi, mutta Keski- ja Etelä-Ruotsissa palot yhä riehuvat.Suomesta on määrä lähettää paikalle noin 30 henkilön pelastusjoukko ja kalustoa, kuten palo- ja säiliöautoja.Suomi esitti avuntarjouksensa torstaina, ja perjantain vastaisena yönä sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kertoi Ruotsin hyväksyneen sen.