Digitaalisuuden pitää parantaa soten tietoturvaa

ja terveyspalveluissa käytettyjä asiakirjoja päätyy ­aika ajoin vääriin käsiin. Tuorein uutisoitu tapaus on tältä viikolta. Ohikulkija oli löytänyt kadulta vanhoja papereita, ­jotka sisälsivät tietoja potilaiden seksuaaliterveydestä. Muitakin samansuuntaisia tapauksia on ollut vuosien varrella.Esimerkiksi pari vuotta sitten vantaalaisen kerrostalon pihalta löytyi kymmenien Hyksin verisuonikirurgian klinikalla asioineiden ihmisten potilaspapereita. Alkuvuodesta koirienulkoiluttaja löysi Helsingissä maasta kotihoidon henkilötietoja sisältäneen asiakaslistan.Arkaluontoisia potilastietoja on kulkeutunut ulkopuolisille myös kirjeitse postituksessa tapahtuneiden virheiden vuoksi.Digitaalisuudesta on toivottu ratkaisua tietoturvaongelmiin. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että myös sähköisiin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin liittyy merkittäviä riskejä. Niistä kertovat ilmi tulleet urkintatapaukset, joissa ihmisten henkilökohtaisia tietoja on tarkasteltu ­ilman asianmukaista perustetta. Uhkana ovat myös tietomurrot.Mikäli hallituksen ajama sote-uudistus toteutuu suunnitellussa muodossa, syntyy valtava valtakunnallinen, toisiinsa ­yhteydessä olevien tiedonhallintajärjestelmien kokonaisuus.Järjestelmäkokonaisuus tarvitaan asiakkaan valinnanvapauteen liittyvän tiedonhallinnan toteuttamiseksi. Tietojärjestelmissä olevat tiedot olisivat asiakkaiden, maakuntien ja muiden toimijoiden – kuten eri palveluntuottajien – käytettävissä saman käyttöliittymän ja avoimien rajapintojen kautta.allituksen esityksestä lausuntonsa antanut eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota valinnanvapausjärjestelmässä oleviin henkilötietojen suojaan liittyviin ongelmiin.Valiokunta totesi, että ehdotetun kaltaiseen arkaluonteisia tietoja sisältävään poikkeuksellisen laajaan tietopalveluun saattaa liittyä tietoturvaan ja tietojen ­väärinkäyttöön liittyviä vakavia riskejä.Havaitut puutteet ja ongelmat on syytä ottaa vakavasti. Paperien korvaamisen digitaalisella tiedolla pitää parantaa tietoturvaa, ei heikentää sitä.