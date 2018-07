Pääkirjoitus

Partioharrastuksesta voi nyt saada myös opintopisteitä

Parhaillaan

yli 5 000 pääkaupunkiseudun partiolaista on koolla Lammin Evolla, jonne on pystytetty Kliffa-leiri.Kisailun, rakentamisen ja suunnistamisen ohessa leirillä rikotaan ennätyksiä ­toteuttamalla Suomen suurin pakohuonepeli ja Suomen suurin lintukaraoke.Nuoret opettelevat leirillä työntekoa vapaaehtoisporukoissa ja johtamismalleja, joissa nopea päätöksenteko ja matalat hierarkiat ovat arkea.Partion kursseilla ja leireillä opittuja taitoja voi hyödyntää myös osana ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen opintoja ja työharjoitteluja.Muutama vuosi sitten Suomen partiolaiset ryhtyivät opintopisteyttämään kurssejaan opintokeskus Siviksen avulla. Yksi opintopiste tarkoittaa 27:ää opiskelijan työtuntia.Partion suosituimpia opintojaksomalleja ovat ryhmänohjaajakoulutus ja partioj­ohtajan peruskoulutus.Kliffa-leirillä esimerkiksi lähihoitajaksi opiskeleva voi ansaita muutaman opintopisteen vapaaehtoistyöllä leirisairaalassa.Suorituksesta saa myös todistuksen eli digitaalisen osaamismerkin. Se osoittaa, ettei perinteikkäällä liikkeellä ole peukalo keskellä kämmentä teknologiankaan kanssa, vaan se on jopa edelläkävijä.