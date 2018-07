Pääkirjoitus

Ukraina sai huokaista helpotuksesta – hetkeksi

ulkoministeri Mike Pompeo ilmoitti viime viikolla, että Yhdysvaltain silmissä Venäjä miehittää vuonna 2014 valtaamaansa Krimiä laittomasti.Tämä vanha kanta piti sanoa taas ­ääneen, sillä presidentti Donald Trumpin Krim-kommentit ovat olleet epäjohdonmukaisia. Pahimmissa ennakkoarvioissa Trumpin pelättiin toteavan Venäjän presidentille Vladimir Putinille Helsingin-tapaamisessa, että Krim kuuluu Venäjälle.Ukrainassa on voitu huokaista helpotuksesta. Ainakaan nykytiedon varassa Yhdysvaltain ja Venäjän johtajat eivät ­sopineet mitään Ukrainan yli. Helsingin-tapaamisen jälkeen Yhdysvallat ilmoitti noin 170 miljoonan euron tukipaketista, jolla vahvistetaan Ukrainan armeijaa.Kovin syvään huokaisuun ei tosin ole aihetta. Krimin miehitys ja Ukrainan itäosissa riehuva sota Venäjän tuesta riippuvaisten kapinallisten kanssa jatkuvat yhä.Ukrainalla on myös käynnissä kiista Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa. IMF on myöntänyt Ukrainalle runsaan 15 miljardin euron apupaketin, joka maksetaan erissä. Seuraavasta 1,7 miljardin euron erästä on vääntö päällä. Edellisestä huhtikuussa 2017 maksetusta erästä on aikaa, koska Ukraina ei ole tehnyt kaikkia IMF:n vaatimia reformeja.Iso kiista on koskenut korruptiota. Ukrainan johto oli haluton perustamaan lännen vaatimaa korruptioon keskittyvää oikeusistuinta ja yritti huiputtaa kirjaamalla sitä koskevaan lakiin useita porsaanreikiä. Uusittu versio kelpasi IMF:lle.Toinen iso erimielisyys liittyy kaasun hintaan. IMF vaatii Ukrainaa nostamaan hinnan markkinatasolle, mikä on epäsuosittua. Tällä viikolla hallitus lykkäsi hinnannousua taas eteenpäin.kraina on onnistunut tekemään kevään 2014 vallanvaihdoksen jälkeen useita uudistuksia taloudessaan ja hallinnossaan sekä saanut armeijansa toimintakykyiseksi.Tämä on merkittävä suoritus maassa, jonka tärkeä teollisuusalue on miehitetty ja joka joutuu käymään sotaa.Valitettavasti maan eliitti on ollut haluton kitkemään korruptiota ja panemaan oikeuslaitoksen kuntoon. Tämä on jarru myös suorille ulkomaalaisille sijoituksille, joita Ukraina tarvitsisi kipeästi.