Pääkirjoitus

Zimbabwessa käydään tärkeät vaalit, joista toivotaan ”riittävän hyviä”

Eteläisen

Afrikan Zimbabwessa järjestetään tänään maanantaina tärkeät presidentinvaalit.Maata itsevaltaisesti 37 vuotta johtanut Robert Mugabe, 94, syrjäytettiin viime marraskuussa. Mugabella oli keskeinen rooli itsenäisyystaistelussa ja valkoisen vähemmistön vallan päättämisessä, mutta hänen pitkä kautensa oli taloudelle ja kansalaisoikeuksille kohtalokas.Eliitti hermostui kuitenkin vasta, kun Mugabe erotti varapresidentti Emmerson Mnangagwan tehdäkseen tilaa vaimolleen Grace Mugabelle, joka selvästi haaveili noususta miehensä seuraajaksi.Valta säilyi silti Mugaben puolueella Zanu-PF:llä. Mnangagwasta tuli virkaa ­tekevä presidentti. Nyt hän on Zanu-PF:n ehdokas. Päävastustaja on pääoppositiopuolue MDC:n Nelson Chamisa.Vaalista voi tulla tiukka. Valtapuolue Zanu-PF on antanut opposition kampanjoida varsin vapaasti. Vilppi on silti todennäköistä. Valtiollinen media ja keskusvaalilautakunta ovat valtapuolueeseen päin kallellaan. Asiantuntijatkin sanovat toivovansa, että vaalit sujuvat rauhallisesti ja ne voidaan julistaa ”riittävän hyviksi”. Niin talous ehkä alkaa toipua.Jos Mnangagwa voittaa, kuten moni odottaa, hänen on kuitenkin osoitettava olevansa uudistuspuheissaan tosissaan.