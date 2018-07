Pääkirjoitus

Aikuiskoulutuksessa olisi aika siirtyä sanoista tekoihin eli luoda jatkuvan opiskelun rahoitusmalli

Työn murroksesta ja sen vaatimasta jatkuvasta oppimisesta on saarnattu uuvuksiin asti. Välillä sävy on vähättelevä, mutta useimmiten pelottava ja jopa syyllistävä: jokaisen on alati päivitettävä osaamistaan, eikä millään opilla potki kovin pitkälle eli eläkeikään asti.