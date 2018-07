Pääkirjoitus

Raiskauksen määritelmästä on tarpeellista keskustella

Helsingin

S

poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on lisääntynyt viime vuodesta 45 prosentilla. Valtakunnallisesti raiskausilmoitusten määrä on kasvanut jo useana vuonna.Rikosilmoitusten kasvu ei välttämättä tarkoita suurempaa rikosten määrää. Uhritutkimusten mukaan piilorikollisuuden määrä on seksuaalirikoksissa suuri.Poliisi selittää tilastopiikkiä rikosten ­tehokkaalla paljastamisella ja yksittäis­tapauksilla. Helsingin poliisissa saadaan lopulta selvitettyä kuutisenkymmentä prosenttia ilmoitetuista raiskauksista. Onnistunut tutkinta puolestaan voi johtaa useaan syytteeseen, koska yhdellä ­tekijällä saattaa olla useita uhreja.Yksi syy lisääntyneeseen ilmoitus­määrään on varmasti seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta julkisuudessa ­käyty keskustelu. Silti moni ei edelleenkään hae apua tai tee rikosilmoitusta heti tapahtuneen jälkeen. Viive vaikeuttaa rikoksen selvittämistä ja voi tehdä myös avun saamisesta vaikeampaa.Syy rikoksesta vaikenemiseen on usein tapahtuneeseen liittyvä uhrin häpeä ja pelko siitä, ettei tule otetuksi vakavasti. Puolitoista vuotta sitten julkaistun eurobarometrin mukaan noin joka kymmenes suomalainen hyväksyy raiskauksen joissakin olosuhteissa. Uhria syyllistävät asenteet nostavat kynnystä ilmoittaa raiskauksesta viranomaisille ja hakea apua.uomessa raiskauksen määritelmä perustuu käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan. Ruotsissa tuli kuukausi sitten voimaan uusi laki, joka määrittelee raiskauksen suostumuksen puutteen kautta. Vastaavantyyppinen määritelmä on käytössä esimerkiksi Hollannissa.Suomessa raiskauksen suostumus­perusteista määritelmää ajava kansalaisaloite on kerännyt muutamassa kuu­kaudessa puolet käsittelyyn vaadittavasta kannattajamäärästä. Asiantuntijaryhmä selvittää parhaillaan raiskausrikoksia koskevan lain uudistamista.On tärkeää, että myös Suomessa keskustellaan aiheesta. Raiskauksen määritelmän selkiyttäminen olisi selkeä viesti raiskauksen uhreille. Kenenkään itsemääräämisoikeuteen ei saa puuttua ­ilman suostumusta.