Pääkirjoitus

Yötyö ei ole juuri lisääntynyt

Kauppojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

aukioloajat vapauttaneen lakimuutoksen ajateltiin muutama vuosi sitten olevan taas yksi askel kohti 24/7-yhteiskuntaa. Tilastoissa muutos ei kuitenkaan näy selvästi yötyön lisääntymisenä.Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kaupan alalla yötyötä tehneiden osuus on noussut noin neljästä prosentista kuuteen prosenttiin vuosina 2009–2017. Teollisuudessa yötöiden määrä puolestaan on vähentynyt selvästi, ja majoitus- ja ravitsemusalalla yötyötä tehneiden määrä kääntyi laskuun vuonna 2017.Joillakin uusilla aloilla, kuten neuvoloissa ja pankki- ja vakuutusalalla, auki­oloaikoja on laajennettu. Paineita on saada myös virasto- ja terveyspalveluita joustavammiksi.Työn tekemisen näkökulmasta Suomi ei kuitenkaan ole auki yötä päivää sen enempää kuin ennenkään. Muutos koskee enemmän ihmisten vapaa-aikaa.Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on ehdottanut yöpormestaria, joka pohtisi, miten kaupunkilaisia palvellaan öisinkin. Virka-ajan ulkopuolisten palveluiden – kuten ravintola- ja kulttuuri­tarjonnan – kehittäminen ja niiden toimintamahdollisuuksien helpottaminen palvelisivat myös kaupungille tärkeää matkailua.