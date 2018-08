Pääkirjoitus

Helle ei selitä hukkumisia

Helteinen kesä näkyy perinteiseen tapaan hukkumis­tilastoissa. Heinäkuun helteillä hukkui ainakin 26 ihmistä, kertoo Uimaopetus- ja hengenpelastus­liiton julkaisema ennakkotilasto. Luku on synkin sitten vuoden 2010, jolloin heinäkuussa hukkui yli 50 ihmistä. Myös silloin Suomessa oli pitkä hellejakso.



Lämpimällä säällä ihmiset ovat enemmän veden äärellä, mikä lisää onnettomuuksien riskiä. Pelkkä helle ei kuitenkaan hukkumisia selitä. Tutkimusten mukaan yli puolet hukkumiskuolemiin johtavista onnettomuuksista on tapahtunut alkoholin vaikutuksen alaisena. Suurin osa vesiliikenteessä hukkuneista on ollut liikkeellä ilman pelastusliivejä.



Hukkuneiden määrä on Suomessa ­vähentynyt. Vielä joitakin vuosia sitten hukkuneita oli vuosittain 150–200. Viime vuodet määrä on pysytellyt noin sadassa. Silti se on asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.



Moni hukkumiskuolema olisi vältettävissä, jos ihmiset muistaisivat noudattaa muutamaa ohjetta. Suurin osa heinäkuussa hukkuneista on kuollut uintimatkalla. Uimaan ei kannata lähteä yksin, sillä hätä voi yllättää kokeneenkin uimarin. Vesiliikenteessä pitää käyttää pelastus­liivejä. Eikä humalassa ole asiaa vesille.