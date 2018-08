Pääkirjoitus

Tiivistyvä kaupunki on asukkaiden etu

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina rakennettu asuntoja ennätystahtiin. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimuksen tavoite on rakentaa sopimuskaudella 2016–2019 yhteensä 60 000 asuntoa. Seurantatietojen mukaan rakentaminen on edennyt tavoitteiden mukaisesti.