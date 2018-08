Pääkirjoitus

Paavo Väyrynen jaksaa yhä yrittää

Eduskuntaan

EU-parlamentista kesäkuussa palannut Paavo Väyrynen (ex-kesk) puuhaa taas uutta puoluetta. Sillä hän aikoo osallistua ensi kevään eduskunta­vaaleihin.Seitsemän tähden liikkeen nimellä kulkeva hanke on jo yhdistysrekisterissä, ja kannattajakorttien kerääminen puolue­rekisteriin pääsemiseksi on alkanut.Rinnastus Italiassa menestyneeseen populistiseen Viiden tähden liikkeeseen on harkittu.Väyrynen päätyi uuden puolueen perustamiseen, koska riita hänen perustamansa kansalaispuolueen nykyjohdon kanssa on oikeuskäsittelyssä.Väyrysen ja kansalaispuolueen riita vain syvenee. Puolueen nykyjohto syyttää Väyrystä jäsenrekisterin luvattomasta käytöstä uuden puolueen kannattaja­korttien keräämisessä.Vielä alkukeväästä keskustan entinen kunniapuheenjohtaja ja pitkäaikainen puheenjohtaja Väyrynen suunnitteli haastavansa pääministeri Juha Sipilän keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa. Hän kuitenkin luopui Sipilän haastamisesta, keskustan jäsenyydestä ja kunniapuheenjohtajan tittelistä.Turhaan ei Väyrynen pidä symbolinaan lohta, joka vaistojensa ajamana nousee kutemaan vastavirtaan.