Pääkirjoitus

Helsingissä on muitakin saaria kuin Suomenlinna

Viime viikkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

helle on houkutellut helsinkiläisiä vilvoittautumaan meren ­äärelle. Rantoja ja saaria Helsingissä tätä tarkoitusta varten riittääkin.Vaikka viime vuosina Helsingin edustalle on lukuisten aiempien vaihtoehtojen rinnalle avautunut vielä uusia saarikohteita, vanhat kestosuosikit tuntuvat yhä olevan ylitse muiden. Suomenlinna ja Pihlajasaari alkavat olla kävijämäärien suhteen kestokyvyn rajoilla. Myös lapsiperheiden ykköskohteella Korkeasaarella riittää kävijöitä usein ruuhkaksi asti.Vuonna 2014 kaupunkilaisille avautunut, Suomenlinnan vieressä sijaitseva entinen sotilassaari Lonna on pikkuhiljaa löytänyt tiensä helsinkiläisten tietoisuuteen. Myös viime vuosina yleisölle avautuneet muut sotilassaaret Vallisaari, Kuninkaansaari ja Isosaari ovat herättäneet kiinnostusta. Kävijämäärät ovat kuitenkin niissä ja muissa saarissa paljon pienempiä kuin Suomenlinnassa, jonka miljöötä käy vuosittain ihailemassa yli miljoona kävijää.Helsinki otti viime syksynä hyväksytyssä uudessa kaupunkistrategiassa yhdeksi johtotähdekseen kaupungin merellisen sijainnin paremman hyödyntämisen. Pyrkimyksenä on merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen, saariston palvelujen kehittäminen ja merellisten tapahtumien edistäminen.avoitteet ovat hyviä ja kannatettavia. Tapahtumat, kuten saaristoon suunniteltu kansainvälinen julkisen taiteen biennaali, voivat houkutella saariin uudenlaisia yleisöjä.Vaikka saarten julkisia veneyhteyksiä on kohennettu, niissä riittää vielä parannettavaa. Kausien välillä vaihtuvat liikennöitsijät ja aikataulut hämmentävät vierailijoita. Joidenkin saarten vesi- ja jätehuollossa on puutteita, mikä vaikeuttaa palveluiden rakentamista.Moni asia voisi kuitenkin ratketa pelkästään paremmalla viestinnällä ja markkinoinnilla. Kun saaristoretkeä suunnitteleva miettii kohdetta, tiedot saarista, niiden tarjoamista palveluista ja kulkuyhteyksistä ovat edelleen melko hajallaan. Jos kohteiden vertailu on työlästä, lähtijä suuntaa helposti tuttuun ja turvalliseen paikkaan, vaikkapa juuri Suomen­linnaan.