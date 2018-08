Pääkirjoitus

Kysyntä nostaa vuokria

vuokrat ovat viime vuosina nousseet jatkuvasti nopeammin kuin yleinen hinta­taso. Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan vuokrien nousu jatkui tämän vuoden toisella neljännekselle, mutta hiipumisen merkkejäkin oli nähtävissä.Helsingin ydinkeskustassa vuokrat näyttivät jo keväällä nousseen kipurajalle. Keskustassa keskimääräinen vuokraneliön hinta on 21 euroa, kun se muualla pääkaupunkiseudulla on 16 euroa. Viime aikoina vuokrat ovat keskustassa nousseet selvästi maltillisemmin kuin muilla alueilla.Pääkaupunkiseudun ja muun maan välinen ero niin vuokrissa kuin myytävien asuntojen neliöhinnoissa on kasvanut jatkuvasti. Kohtuuhintaisten asuntojen puute on myös merkittävä jarru työvoiman siirtymiselle kasvukeskuksiin.Hinnat ja vuokrat jatkavat kasvuaan alueilla, joissa kysyntä ylittää tarjonnan. Erityisen selvästi tämä ilmiö on näkynyt opiskelukaupunkien yksiöissä.Viime aikoina on kuitenkin havaittu kasvua myös suurempien vuokra-asuntojen kysynnässä. Osa kasvukeskukseen työn perässä muuttaneista lapsiperheistä on valinnut vuokra-asumisen asunnon ostamisen sijaan.