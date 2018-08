Pääkirjoitus

Tietosuojalaki on saatava voimaan nopeasti

Euroopan unionin

uusi tietosuoja-asetus gdpr tuli voimaan toukokuun lopulla suuren media­huomion ja julkisen keskustelun saattelemana. Sähköpostit tulvivat ihmisten henkilötietoja käsittelevien yritysten ja yhdistysten tietosuojaviestejä. Asetuksen varalle koulutettiin ihmisiä aina taloyhtiöiden hallituksia ja kyläyhdistysten ja järjestöjen aktiiveja myöten.Gdpr:n on tarkoitus turvata yhä paremmin ihmisten arkaluonteiset tiedot digitalisoituvassa maailmassa. Kansalaisen pitäisi olla entistä helpompi selvittää, mitä tietoa hänestä on kerätty ja miksi sekä pyytää poistamaan tietonsa.Asetuksen soveltaminen edellyttää kansallista lainsäädäntöä. Suomessa asetuksen täytäntöönpanoon liittyvää tietosuojalakia ja erityislainsäädännön muutoksia ei ole kuitenkaan saatu vietyä läpi. Kun hallitus antoi maaliskuun alussa eduskunnalle esityksen tietosuojalaiksi, tavoitteena oli, että laki saataisiin voimaan samaan aikaan tietosuoja-asetuksen kanssa. Toisin kävi.Lakiluonnos on jumiutunut eduskuntaan. Lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat antaneet lausuntonsa laki­esityksestä, mutta luonnoksesta mietintöä valmisteleva hallintovaliokunta päätyi kesäkuussa vielä pyytämään lisä­lausuntoa perustuslakivaliokunnalta.Asian käsittely jatkuu vasta syyskuussa eduskunnan palattua istuntotauolta. Laki voisi tulla voimaan aikaisintaan alku­syksystä. Yksi syy lakipaketin myöhästymiseen voi olla hallituksen kiireellä ajama sote-uudistus, johon liittyvien lakien käsittely ruuhkauttaa valiokuntia.ietosuojalain viivästyminen tarkoittaa käytännössä sitä, ettei tietosuoja-asetuksen toteutumista valvovilla viranomaisilla, kuten tietosuojavaltuutetulla, ole kaikilta osin valtuuksia toteuttaa tehtäväänsä.Tietosuojalain ja siihen liittyvien muiden lakien puuttumisen vuoksi Suomi voi joutua asetuksen soveltamista valvovan EU-komission hampaisiin.Isompi ongelma on, että kansallisen lainsäädännön puute vaikeuttaa tietosuoja-asetuksen soveltamista, mikä voi puolestaan heikentää ihmisten mahdollisuutta saada oikeutta. Siksi tietosuojalaki on saatava voimaan mahdollisimman pian.