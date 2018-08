Pääkirjoitus

Eurooppa kuumenee

Pohjoinen Eurooppa

on hikoillut viikkoja kovissa helteissä. Etelä-Euroopassa taas lämpö­mittarien lukemat ovat nousseet jo pitkälti yli 40 asteen. Vaikka Välimeren maissa on ­totuttu kuumuuteen, Portugaliin ja Espanjaan ennustetut yli 45 asteen helteet ovat poikkeuksellisia.Helteiden keskellä olo voi tuntua tukalalta. Tukaluutta kasvattaa tieto, että poikkeukselliset kuumuusjaksot voivat yleistyä ilmastonmuutoksen takia. Etelä-Euroopassa ilmaston lämpeneminen uhkaa vakavasti muun muassa maataloutta.Tutkijat muistuttavat, että ilmastonmuutosta ei voi koskaan kytkeä suoraan yksittäiseen sääilmiöön. Lämpöaaltoja on koettu aiemminkin. Siksi tämän kesän helteistä ei voi suoraan syyttää ilmastonmuutosta.Siitä huolimatta jo nyt ilmasto on lämmennyt niin paljon, että hellejaksot ovat tulleet aiempaa paljon todennäköisemmiksi.Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat vuosisadan loppuun mennessä hyvin dramaattisia, jos päästöjä ei kyetä ­rajoittamaan nykytasosta.Sata vuotta tuntuu pitkältä ajalta, mutta vuosi 2100 on vain muutaman sukupolven päässä. Toimet muutoksen hillitsemiseksi ovat jo nyt myöhässä.