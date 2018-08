Pääkirjoitus

Zimbabwe ottaa horjuvia askelia kohti demokratiaa

Kaaokselta

ja väkivallalta ei vältytty Zimbabwessa, jossa kansalaiset äänestivät maanantaina ensimmäisissä vapaissa vaaleissa diktaattori Robert Mugaben lähes 40 vuotta jatkuneen valtakauden jälkeen.Levottomuudet leimahtivat heti seuraavana päivänä, kun vaalilautakunta ­ilmoitti valtapuolue Zanu-PF:n voittaneen parlamenttivaalit. Oppositiopuolue MDC ilmoitti, ettei se hyväksy vaalitulosta ja julisti oman ehdokkaansa Nelson Chamisan presidentinvaalien voittajaksi.Oppositio hermostui toden teolla sen jälkeen, kun presidentinvaalien tuloksen julkistus viivästyi. Mielenosoittajat lähtivät kaduille pääkaupungissa Hararessa. Yhteenotoissa maan turvallisuusjoukkojen kanssa kuoli poliisin mukaan kuusi ihmistä.Presidentinvaalien tulos selvisi viimein perjantain vastaisena yönä. Voittajaksi nousi valtapuolue Zanu-PF:n ehdokas Emmerson Mnangagwa. Oppositio ei hyväksynyt tulosta. Mnangagwa toimi pitkään Mugaben rinnalla Zimbabwen hallinnossa, joka piti ikääntyneen diktaattorin vallassa keinoja kaihtamatta.Mugabe siirsi varapresidenttinä toimineen Mnangagwan yllättäen syrjään viime marraskuussa, koska hän oli kaavailemassa seuraajakseen puolisoaan Grace Mugabea. Mugaben suunnitelmat johtivat armeijan väliintuloon, minkä jälkeen Mnangagwa ryhtyi väliaikaiseksi presidentiksi.ugaben aikana Zimbabwen talous on ajautunut lähelle romahdusta. Kansalaisten elämää on kurjistanut varsinkin hyperinflaatio.Talousvaikeudet alkoivat Mugaben valtaannousua seuranneesta maauudistuksesta, jossa valkoisen vähemmistön omistamia tiloja jaettiin mustille. Maan ruoantuotanto romahti. Maatalous oli aiemmin Zimbabwen tärkein vientiala.Uuden hallinnon pitäisi vakauttaa maan taloutta ja houkutella ulkomaisia investointeja. Haastava tehtävä on myös palauttaa kansalaisoikeudet ja sanan­vapaus maahan, jossa perusoikeuksia on poljettu monta vuosikymmentä. Vaalien jälkeen Zimbabwen tie kohti toimivaa ­demokratiaa näyttää pitkältä ja mutkaiselta.