Pääkirjoitus

Kansanedustajien kakkosasunnot syyniin

kulukorvaukset ovat taas kerran päätyneet otsikoihin. Kyse on Uudenmaan ­ulkopuolella vakituisesti asuvista edustajista, jotka saavat korotettua kulukorvausta kakkosasunnosta aiheutuvia menoja varten.Iltalehti uutisoi alkuviikosta, että kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) on nostanut kakkosasunnon korvausta töölöläisen talon kellarikerroksen saunatilasta. Hakkarainen on vuokrannut saunan yhdessä edustajatoverinsa Ville Vähä­mäen (ps) kanssa. Vähämäellä on oikea asunto samassa talossa, mutta Hakkarainen on yöpynyt saunan tiloissa.Sauna on sikäli harhaanjohtava nimi, että tilassa on muitakin huoneita. Tilaa ei kuitenkaan saisi käyttää asuntona.Eduskunnan hallinto-osasto selvittää Hakkaraisen asumisjärjestelyt, kunhan hallintojohtaja Pertti Rauhio palaa kesälomalta. Tuskin Hakkarainen on tietoisesti pettänyt eduskuntaa hyöty mie­lessä.Edustajien kakkosasuntojen kulukorvauksesta ei vaadita kuitteja. Jos siihen päädytään, se lisää eduskunnan hallinto-osaston työmäärää – ja hallinnon kuluja. Mutta viestimet onneksi seuraavat edustajien edesottamuksia tarkkaan. Ovathan edustajat äänestäjien palkkalistoilla.