Pääkirjoitus

Kaupunkipyöristä yhteisiä

Helsingissä

kurvaillaan jo kolmatta ja Espoossa toista kesää keltaisilla Alepa-kaupunkifillareilla.Espoo kokeili vuosi sitten Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmää ja päätyi lopulta kilpailutuksessa sen kannalle. Tänä kesänä pyöräverkkoa on kaupungissa ehditty jo laajentaakin.Helsingissä kaupunkipyöräasemia on toistaiseksi ollut vain kantakaupungissa, mutta kaupunki kaavailee palvelun laajentamista ensi kesäksi itään ja pohjoiseen. On esitetty, että seuraava laajennus pitäisi tehdä idässä ainakin Itäkeskukseen ja lännessä Pitäjänmäkeen saakka.Vantaa puolestaan puuhaa omaa kaupunkipyöräjärjestelmää ensi kesää varten. Tavoitteena on toteuttaa hanke Helsingissä ja Espoossa käytössä olevaa järjestelmää edullisemmin. Vantaalla on epäilty, ettei järjestelmien yhteiskäytölle olisi tarvetta pitkien välimatkojen vuoksi.Jos kaupunkipyörien suosio jatkuu, Helsingin ja Espoon pyöräasemat leviävät todennäköisesti koko ajan laajemmalle. Olisi käyttäjien etu, että kaikissa kau­pungeissa olisi käytössä sama järjestelmä. Eri kaupunkipyöräjärjestelmät muodostaisivat kaupunkien välille rajan, jollaisia ­pian toteutuvan joukkoliikenteen vyöhykeuudistuksen on määrä häivyttää.