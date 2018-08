Pääkirjoitus

Sinisten rivit harvenevat sitä mukaa kun vaalit lähestyvät

Sinisten

S

mahdollisten eduskuntavaaliehdokkaiden joukkoon tuli yli 5000 äänen kokoinen aukko, kun Maria Lohela ilmoitti viime viikolla, ettei hän enää asetu ehdolle.Lohela on kuluvalla vaalikaudella ollut sinisten näkyvimpiä kansanedustajia – olihan hän eduskunnan puhemies siihen saakka, kun perussuomalaiset hajosivat kahteen puolueeseen. Puhemiehistössä istuvat kolmen suurimman puolueen edustajat.Lohela on toisen kauden kansanedustaja. Hänet on valittu Varsinais-Suomen vaalipiiristä, mutta hän on muuttamassa miehensä kanssa Helsinkiin ensi keväänä. Se saattoi olla painavin syy, miksi Lohela luopuu vapaaehtoisesti.Sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen sanoo ymmärtävänsä Lohelan ratkaisun täysin: putosihan Lohela korkealta, kun joutui jättämään puhemiehen paikan. Eduskunnan puhemies on Suomen protokollassa kakkonen, tasavallan presidentistä seuraava.Heinäkuussa Torvinen vertasi vaaleista luopuvia sinisten edustajia rintama­karkureihin.Sinisten eturivi on harventunut muutenkin. Huhtikuussa Kaj Turunen loikkasi sini­sistä toiseen hallituspuolueeseen, kokoomukseen. Sinisten ryhmänjohtaja Simon Elo suivaantui loikasta ja vaati ­ hallituspuolueiden pelisääntökeskustelua.inisille on nykyisten kannatuslukemien valossa käymässä köpelösti. Viime HS-gallupissa puo­lueen kannatukseksi mitattiin vaivaiset 1,3 prosenttia. Sillä suosiolla voi saada korkeintaan pari edustajaa – ja puolue voi myös jäädä kokonaan ilman paikkoja.Sinisten ministerit tunnetaan julkisuuden kautta, mutta pelkästään henkilökohtaisten äänimääriensä turvin he eivät uusi eduskuntapaikkojaan. Puolue tarvitsee vaaliliittoja ja hyvän ehdokaslistan niihin vaalipiireihin, joista se ylipäätään yrittää vakavasti saada ehdokkaan läpi.Matalin piilevä äänikynnys on Uudellamaalla, Timo Soinin vaalipiirissä. Soini oli jo luopumassa politiikasta, mutta joutuu nyt pohtimaan asiaa uudelleen pelastaakseen puolueestaan edes rippeet. Nykyisistä sinisistä Uudeltamaalta valittiin viime vaaleissa eduskuntaan myös Simon Elo ja Jussi Niinistö.