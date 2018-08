Pääkirjoitus

Suomalainen maatalous tarvitsee myös uusia ajatuksia

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

elintasosta kertoo paljon se, että kuuma ja kuiva heinäkuu sai ihmiset huolestumaan hiostavien asuntojen terveys­vaikutuksista, mutta tulevan talven ruokatilanteesta harva kantoi murhetta. Kaupoista kyllä saa ruokaa, eikä useimmille hiukan kohonnut hintakaan ole aikanaan ylitse­pääsemätön ongelma.Viljelijöiden näkökulma on tietysti toinen. Kuivuus on verottanut vilja- ja nurmisatoa. Arviot täsmentyvät näinä päivinä, mutta monin paikoin sato jää huonommaksi kuin kertaakaan tällä ja viime vuosikymmenellä. Se näkyy kukkarossa. EU aikaistaa tukien maksatusta, mikä helpottaa hiukan akuuttia tilannetta mutta ei paranna kannattavuutta.Jos kyse on kertaluonteisesta ongelmasta, siihen tarvitaan kertaluonteisia toimia. Suomalaisella maataloudella on kuitenkin myös pysyviä kannattavuus­ongelmia, jotka pitää ratkoa.Asiaa pohtii selvityshenkilönä vuorineuvos Reijo Karhinen, joka kaipaa ”uusia ratkaisuja”. Niihin myös kauppa voisi osallistua osana ruokaketjua.Uuteen ajatteluun onkin tarvetta. ­Ilmastonmuutos sekä ympäristö- ja kuluttajanäkökulmat vain lisäävät painetta muutokseen. Paine kannattaa hyödyntää kestävien ratkaisujen synnyttämiseen.