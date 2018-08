Pääkirjoitus

Kiista Iran-sopimuksesta koettelee EU:n lihaksia

ja EU ovat maailmanpolitiikassa vahva pari, mutta miten käy, kun ne ajautuvat vastakkain? Sitä testataan nyt kiistassa Iranin ydinohjelman valvonnasta.Iran-kiistassa on syntynyt poliittisesti outo asetelma. Yhdellä puolella pöytää on Yhdysvallat, joka on presidentti Donald Trumpin määräyksestä irtaantunut kansainvälisestä Iranin ydinohjelman valvontasopimuksesta ja palauttaa asteittain voimaan sopimusta edeltäneitä Iranin-vastaisia pakotteita.Toisella puolella ovat EU sekä valvontasopimuksen allekirjoittaneet Britannia, Ranska ja Saksa yhdessä Kiinan, Venäjän ja tietysti myös Iranin kanssa. Ne kaikki sanovat pyrkivänsä pitämään valvonta­järjestelmän voimassa Yhdysvaltojen ­irtaantumisesta huolimatta.Käytännön ongelmana EU:lla on nyt se, miten sopimus voidaan pelastaa ­Yhdysvaltojen uudelleen voimaan määräämien pakotteiden tuhovaikutuksilta. Iran suostui asehankkeeksi epäillyn ydin­ohjelmansa valvontaan vain siksi, että se sai vastineeksi merkittävää taloudel­lista hyötyä pakotteiden purkamisesta.Muodollisilla päätöksillä mitattuna EU on pannut kovan kovaa vastaan. Tiistaina – Yhdysvaltojen pakotteiden ensimmäisen erän astuessa voimaan – EU:n ­puolella tuli voimaan laajennettu ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös.Säädöksen tiukan tekstin mukaan Yhdysvaltojen Iran-pakotteita noudattavat eurooppalaiset yritykset voidaan asettaa syytteeseen. Pakotteiden vuoksi vahin­koja kärsivät yritykset voivat hakea ­Yhdysvalloilta korvausta oikeusteitse.äädöksen on tarkoitus toimia pelotteena Yhdysvaltojen pakotteiden vaikutusten rajoittamiseksi, mutta pelotevaikutuksesta ei ole mitään takeita.Yhdysvaltojen irrottautuminen Iran-sopimuksesta 8. toukokuuta on jo supis­tanut tuntuvasti EU-maiden kauppaa ja investointeja Iranissa. Suuryritysten joutumisesta sen vuoksi oikeuteen tai korvausvaatimuksista Yhdysvalloille ei kuitenkaan ole merkkejä.EU:n uhmakkaalla säädöksellä on kuitenkin se merkitys, että se auttaa pitämään Iran-sopimuksen voimassa.