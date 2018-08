Pääkirjoitus

Koulutien turvallisuus on kaikkien vastuulla

kääntymisen kohti syksyä huomaa paitsi koulujen alkamisesta myös siitä, että harrastukset käynnistyvät. Moni aikuinenkin päättää aloittaa kunnon kohottamisen. Toiveissa on, että osa tuloksista ­näkyisi jo jouluna ja vielä suurempi osa seuraavana kesänä.Sama asenne kannattaisi siirtää myös omaan liikennekäyttäytymiseen. Koululaisten paluu ja varsinkin ekaluokkalaisten tulo osaksi arjen liikennettä muistetaan kyllä muutaman ensimmäisen päivän ajan. Paikoin muutoksesta ovat muistuttamassa myös huomioliiveihin pukeutuneet vapaaehtoiset suojatiepäivystäjät.Ensimmäisten koulupäivien ajan kestävä tarkkaavaisuus ei kuitenkaan riitä. Valppautta ja joustavuutta tarvitaan myös pimenevässä syksyssä ja keskellä talvea. Seitsemänvuotias on edelleen varsin kokematon liikenteeseen osallistuja, vaikka hän olisi jo muutaman kuukauden ajan kulkenut päivittäin koulutietä.Siksi aikuisten kannattaa käyttää muistutuksia koulujen alkamisesta yllykkeenä oman liikennekäyttäytymisen pysyvään parantamiseen niin, että tulokset näkyvät koko seuraavan lukuvuoden ajan.Aikuisten kannattaa muistaa, että monelle koululaiselle koulumatkan vaarallisin paikka on suojatien ylitys.