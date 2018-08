Pääkirjoitus

Kanada ansaitsee tukea kiistassa Saudi-Arabian kanssa

kruununprinssi Mohammed bin Salman on ­ehtinyt saada 32-vuotiaana paljon aikaan, mutta hän ei ansaitse siitä yksinomaan kiitosta vaan myös vakavaa arvostelua.Muutoksia Saudi-Arabiassa on seurattu kesän kuluessa myös Helsingin Sanomien kirjoitus­sarjassa. Naiset ovat päässeet maailman konservatiivisimmassa ku­ningaskunnassa auton rattiin, ja elokuvateatterit on sallittu. Taloutta säädetään suurten öljytulojen jälkeiseen aikaan.Bin Salmanilla on myös toisenlaisia ­aikaansaannoksia.Puolustusministerinä hän ryhtyi maaliskuussa 2015 johtamaan naapurimaassa Jemenissä sotaa, joka on edennyt verisesti ja sekasortoisesti. Noustuaan kruununprinssiksi viime vuoden kesäkuussa hän määräsi Persianlahdelle Qatarin saarron, joka on johtanut hankalaan pattitilan­teeseen.Kotikentällään bin Salman kuritti ensin potentiaalisia kilpailijoitaan kuningas­suvun piirissä ja otti sen jälkeen kohteekseen ­yhteiskunnalliset aktivistit.Viime viikolla Saudi-Arabiassa pidätettiin kaksi kansainvälisesti palkittua naisten oikeuksia puolustanutta aktivistia, Samar Badawi ja Nassima al-Saleh.Pidätykset saivat julkisuutta, kun Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland ­vetosi saudeihin erityisesti Badawin ­vapauttamiseksi. Osa Badawin perheestä asuu Kanadassa.audijohdon reaktio muistutti lähinnä raivonpuuskaa. Saudi-Arabia karkotti Kanadan lähettilään, jäädytti sijoitukset Kanadaan, katkaisi opiskelijavaihdon, lopetti saudien lentoyhtiön lennot Kanadaan ja katkaisi myös terveydenhuollon yhteistyön.Vastaavia reaktioita arvosteluun on nähty saudien suunnalta ennenkin, mutta tämänkertaiset mittasuhteet heijastavat bin Salmanin toimintalinjaa. Tarkoitus lienee varoittaa muita maita arvostelemasta Saudi-Arabiaa millään tavalla.Viestiksi jää kuitenkin se, että Saudi-Arabia on nyt arvaamaton kumppani myös kaupassa ja taloudessa. Se tuskin on kruununprinssinkään edun mukaista.Saudi-Arabia ei modernisoidu kerta­heitolla, mutta on kaikkien edun mukaista, että Kanada saa tässä kiistassa selkeää ja rauhallista tukea muilta länsimailta.