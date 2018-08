Pääkirjoitus

Oikeus savuttomuuteen pitää turvata

Naapuriasunnon

parvekkeelta kiemurteleva tupakansavu on monille tuttu vitsaus. Pahimmillaan ahkerasti tuprutteleva naapuri voi estää asunnon tuulettamisen tai parvekkeen käyttämisen.Vuoden 2017 alusta taloyhtiöt ovat saaneet hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistojen parvekkeille, pihoille sekä sisälle huoneistoihin. Kiellon hakeminen edellyttää, että yhtiökokouksen enemmistö kannattaa sitä.Kieltoja on tähän mennessä haettu vasta muutama sata, eniten suurissa kaupungeissa. Yksi selitys virallisesti vahvistettujen kieltojen vähäiselle määrälle on se, että kiellon viranomaiskäsittely maksaa ja vie aikaa.Kysymys tupakoinnin kieltämisestä asuntoyhtiöissä on myös vaikea. Tupakointi nähdään henkilökohtaiseen vapauteen ja omista asioista päättämiseen liittyvänä asiana, jonka rajoittaminen saatetaan kokea ongelmalliseksi.Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä haluaa päästä eroon asiaan liittyvästä raskaasta byrokraattisesta ­menettelystä ja lisätä taloyhtiöiden omaa päätösvaltaa tupakoinnin kieltämisessä. Se on oikea suunta, sillä kiellon tarkoitus on turvata jokaisen oikeus savuttomaan asumiseen ja elämään.