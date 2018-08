Pääkirjoitus

Myös hyvin suunniteltu rata tarvitsee vielä rahat

julkistetusta valtiovarainministeriön budjettiesityksestä on ehditty iloita sekä Turun että Tampereen suunnilla. Ministeriö nimittäin esittää suunnittelurahoja sekä Helsingin ja Turun että Helsingin ja Tampereen välisille rata­osuuksille.Turun suunnalla Salon ja Espoon välisen rataosuuden oikaisemisesta on käytetty markkinointinimeä tunnin juna. Myös pääradan peruskorjauksen lähtökohdaksi ministeriö sanoo, että Helsingin päärautatieaseman ja Tampereen rautatieaseman välinen matka pitäisi pystyä liikennöimään alle tunnissa perinteisellä kalustolla.Tunnin kestävän yhteyden mainitseminen varmasti innostaa monia, mutta on hyvä huomata, että nyt vasta ehdotetaan määrärahoja suunnitteluun. Huolellinen suunnittelu on toki välttämätön vaihe, mutta siihen käytetään huomattavasti ­vähemmän rahaa kuin varsinaiseen rakentamiseen. On paljon helpompi saada suunnittelurahat mahtumaan vaalien alla hyväksyttävään budjettiin kuin varsinaiset toteutusrahat joihinkin myöhempiin budjetteihin. Ja jos rahat lopulta löy­tyvät, kestää vielä pitkään, ennen kuin uudet tai ­perusparannetut radat ovat käytössä.äylä- ja siltahankkeiden edistäminen on poliitikkojen työn olennainen osa. Ahkeruudella voi saada aikaan näkyvän ja ­pysyvän jäljen.Ikävä puoli on, että kun päättäjien voimat käytetään yksittäisiin kohteisiin, ­kokonaisuus kärsii ja esimerkiksi kunnossapito jää helposti jalkoihin.Ryhtiliikettä on yritetty useaan kertaan. Parhaillaan työryhmä valmistelee menetelmää, jolla hallituskausittain tehtäisiin kaikkien puolueiden ohjauksessa 12-vuotinen valtakunnallinen suunnitelma liikennejärjestelmästä.Tavoite on, että liikennehankkeiden mittasuhteet ja vaikutukset ymmärrettäisiin päätöksenteossa ja että uskottavat suunnitelmat yltäisivät vaalikausien yli.Jos malli lopulta toteutuu, suurten asutuskeskusten väliset yhteydet ja jo nyt raskaasti kuormitetut väylät voivat toki hyvinkin olla vahvoilla, kun hankkeita pannaan tärkeysjärjestykseen.