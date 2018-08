Pääkirjoitus

Luvassa on liikenteen kansanvalistushanke

Päivänkohtaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

poliittisesta sanailusta syntyy helposti ­käsitys, että kaikki eduskunnassa päätettävät asiat ovat hallituksen ja opposition välistä kiistelyä. Siksi päätöksenteossa ei tunneta yhtä vaalikautta pitempää ajanjaksoa.Kuva on vino. Läheskään kaikki arkeen vaikuttavat päätökset eivät ole puolue­poliittisia. Kansan valitsemat päättäjät ­tekevät sitä, mitä edustuksel­lisessa ­demokratiassa kuuluukin: he perehtyvät asioihin, kuuntelevat asiantuntijoita ja kansalaisia ja lopuksi päätyvät ratkaisuun, jonka pitää kestää aikaa pitempään kuin yhden vaalikauden.Tieliikennelain uudistaminen on ­esimerkki tällaisesta päätöksenteosta.­Uudistuksen valmistelu alkoi jo vuonna 2013, edellisen hallituspohjan aikaan. Jo valmisteluvaiheessa luonnokset herättivät paljon keskustelua, mutta silloin ­kyse ei ollut puolueiden erimielisyyksistä vaan esimerkiksi siitä, pidettiinkö ­rangaistusjärjestelmän muutoksia tarpeellisina ja oikeudenmukaisina.Myös eduskunnassa kansanedustajat joutuivat tekemään paljon työtä, kun he perehtyivät valiokunnissa eri näkökulmiin. Lopulta kesäkuussa eduskunta hyväksyi lakiuudistuksen. Viime torstaina hallitus esitti lain vahvistamista.oska kyse on laista, joka vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen liikkumiseen, lain vahvistaminen on vasta alkupiste sen tavoitteiden toteuttamiselle. Ennen kuin laki tulee voimaan kesäkuun 2020 alussa, tarvitaan suuri kansanvalistushanke.Ei riitä, että autokoululaiset perehtyvät moniin muutoksiin, vaan tärkeimpien kohtien pitää olla kaikkien tiellä liikkuvien tiedossa.Uudet liikennemerkit, keltaisen sulkuviivan muuttuminen valkoiseksi, uudet pysäköintisäännökset taajamissa sekä ­autoilijoiden oikeudet ja velvollisuudet pyö­räilykaduilla ovat vain esimerkkejä ­lakiuudistuksen yksityiskohdista. Viestinnän tarve on suuri.Nykyinen tieliikennelaki on vuodelta 1981. Silloin lainsäätäjän ei vielä tarvinnut valmistautua esimerkiksi ilman kuljettajia liikkuviin autoihin ja muihin tekniikan tuomiin mahdollisuuksiin, jotka jo siintävät näköpiirissä.