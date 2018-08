Pääkirjoitus

YK:ssa näkyy valopilkkuja

Kansainvälisen politiikan pienet saavutukset peittyvät suurten kriisien synkkään loisteeseen, mutta myös myönteisiä valopilkkuja on, ja niillä on erityistä merkitystä.



Dramatiikkaa ei ollut ilmassa, kun YK:n pääsihteeri António Guterres ­ilmoitti keskiviikkona esittävänsä, että YK:n seuraavaksi ihmisoikeuksien päävaltuutetuksi valitaan Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet.



Ihmisoikeusvaltuutettu ei kuulu YK-järjestelmän suuriin vallankäyttäjiin eikä ohjaa suuria resursseja samalla tavalla kuin ensimerkiksi pakolaisvaltuutettu ­tekee. Tehtävästä luopuva Jordanian hallitsijasukuun kuuluva Zeid Ra’ad al-Hussein osoitti kuitenkin toiminnallaan, että ihmisoikeusvaltuutettu voi omalla arvovallallaan auttaa ylläpitämään YK:n asemaa ihmisoikeuksien tärkeimpänä kansainvälisenä vaalijana.



Tilanne ei ole helppo, kun Yhdysvallat on juuri kesäkuussa eronnut YK:n ihmisoikeusneuvostosta ja arvostelee useita YK:n kehityshankkeita. Al-Hussein jatkoi siitä huolimatta selkeää ja kattavaa linjaa eri etnisten ryhmien, sukupuolten ja seksuaaliryhmien oikeuksien puolustajana ja tarvittaessa myös Yhdysvaltojen arvostelijana. Bacheletilla on hyvät edellytykset yltää vähintään samaan.