Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki, moni yhdistää kaupunkiin mielikuvan pientalovaltaisesta ja jopa maaseutumaisesta asumisesta. Omakoti-idyllistä ja asumisväljyydestä haaveilevien katseet ovat pääkaupunkiseudulla usein kohdistuneet Espooseen.Eikä kyse ole vain kuvitelmasta. Espoo on Vantaata ja erityisesti Helsinkiä pientalovaltaisempi. Vaikka asumisväljyys ei ole Espoossa kymmeneen viime vuoteen kasvanut, asuntojen keskipinta-ala on kaupungissa edelleen huomattavasti suurempi kuin muissa isoissa kaupungeissa. Espoossa asuinpinta-alaa oli vuonna 2016 asuntokuntaa kohden keskimäärin 80,7 neliötä. Vantaalla vastaava luku oli 74,1 ja Helsingissä 63,9.Erityisesti länsimetron vuoksi kerros­taloasuntojen määrä suhteessa pientalo­asuntoihin kasvaa selvästi. Viime vuonna Espooseen valmistuneista asunnoista kolme neljäsosaa oli kerrostaloasuntoja. Uudet asunnot ovat myös aiempaa pienempiä.Metroinvestoinnista ja seuraavista isoista liikennehankkeista, Raide-Jokerista ja kaupunkiradasta, otetaan hyöty irti tiiviillä rakentamisella. Siksi asunto­rakentaminen tulee jatkossakin olemaan kerrostalovaltaista ja keskittymään raideyhteyksien varsille.Suuntaus tukee myös Espoon kestävän kehityksen tavoitteita ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.aupunginhallitus käsittelee tänään maanantaina Espoon asunto-ohjelmaa seuraaville neljälle vuodelle. Lopullisen päätöksen strategiapaperista tekee kaupungin­valtuusto. Aiheesta on todennäköisesti luvassa kiivasta keskustelua.Yksi suurimmista kiistakapuloista on pientalorakentamisen määrä. Osa poliitikoista tyytyisi olemassa olevien alueiden tiivistämiseen ja jo kaavoitetun pientalovarannon hyödyntämiseen. Toisilla on halu lisätä pientalotuotannon määrää.Voimakas väestönkasvu ja valtava ­investointirasite asettavat raamit päätöksenteolle. Kasvava väkimäärä tarvitsee paitsi asuntoja myös palveluita ja toimivaa joukkoliikennettä. Kaupunkitalouden näkökulmasta tiiviimpi ja tehokkaampi rakentaminen on kestävämpi ratkaisu.