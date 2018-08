Pääkirjoitus

Hallitus vastaa myös ulkoministerinsä sanoista

Moni

P

on viime päivinä kiinnostunut ulkoministeri Timo Soinin (sin) kannanotoista. Kun hänen kotisivuaan etsii, hakukone tarjoaa sitä otsikolla ”Timo Soinin virallinen verkkosivusto”.Sieltä löytyy myös viime viikon kirjoitus ”Hieno maa Argentiina”, jossa ministeri kommentoi Argentiinan senaatin päätöstä kaataa aloite tiukasti rajatun aborttioikeuden laajentamisesta. Kommenttina oli hymiö, jossa on suuteluun valmiit kasvot ja sydämen kuva.Kirjoitusta seurannut keskustelu osoitti, kuinka vaikeaa poliitikkojen on tunnustaa puheidensa poliittisuus.On laajasti tunnettua, että abortin­vastaisuus on osa Soinin henkilökohtaista vakaumusta. Vakaumuksen tuominen esille on sallittua, ja myös Euroopassa on poliitikkoja, joiden voi sanoa olevan Soinin kanssa samalla linjalla.Soinin kannan arvostelua taas on torjuttu vetoamalla mielipiteen- ja sanan­vapauteen. Näitä oikeuksia kukaan on tuskin kuitenkaan vaatinut rajoitettaviksi.Toinen asia on, että ulko­ministerin sanat ovat poliittinen teko. Varsinkin samasta aihepiiristä keväällä käydyn keskustelun jälkeen se on tietoinen poliittinen teko. Ministerien poliittisista teoista koko hallitus on poliittisessa vastuussa.Asia voi tulla esiin esimerkiksi eduskuntakeskustelussa. Joka tapauksessa tapahtumia arvioi kansalaismielipide.ääministeri Juha Sipilän (kesk) luonnehdinta, että kyse on Soinin henkilökohtaisesta kannasta, on siksi poliittista toiveajattelua.Kahteen kertaan käydyn keskustelun jälkeen johtopäätökseksi jää, että hallituksessa avainministerin kannat voivat tässä poiketa esimerkiksi Suomen YK-politiikan ja kehitysyhteistyön linjasta.Jos pääministeri ottaisi asiassa tiukemman kannan, se voisi merkitä kohtalokasta säröä hallituspohjaan. Sen tilanteen välttämisen Sipilä asetti etusijalle ja tyytyi välttelemään aihetta.Sinisille tilanne ei ole niin hankala kuin muille hallituspuolueille. Soinin aborttikannalla on todennäköisesti hiukan suurempi kannatus kuin Soinin edustamalla puolueella kyselyjen mukaan on.