Pääkirjoitus

Loputtomasti ei voi säästää Vantaallakaan

Vantaalla

valmistaudutaan syksyn budjettineuvotteluihin, kuten muissakin kunnissa.Kaupunki noudatti pitkään tiukkaa talous- ja velkaohjelmaa, ja vuosi toisensa perään jaossa oli kurjuutta. Keskustelua käytiin lähinnä siitä, mistä seuraavaksi leikataan. Samaan aikaan Vantaan väestönkasvu on jatkunut kiivaana.Vuonna 2015 valmistunut kehärata on jo jonkin aikaa tuottanut tulosta. Viime vuonna Vantaan taloudessa tapahtui selvä käänne parempaan. Työttömyys kääntyi laskuun ja verotulot varovaiseen kasvuun. Koska investoinnit olivat säästökuurin aikana minimissään, tällä valtuusto­kaudella on purettavana paljon patoutuneita investointipaineita.Viime vuonna hyväksytyssä valtuustosopimuksessa puolueet linjasivat, että menojen kasvu pidetään maltillisena myös kuluvalla valtuustokaudella.Nopea väestönkasvu ja vuosia jatkunut leikkauslinja ovat kestämätön yhdistelmä.Nyt Vantaa alkaa olla pakon edessä. Aikansa voi säästää, mutta sitten tulee raja vastaan.Sosiaali- ja terveyspuolelle tarvitaan ­resursseja, jotta lakisääteisistä palveluista esimerkiksi lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa pystytään huolehtimaan.