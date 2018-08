Pääkirjoitus

Kaspianmeren rantavaltiot sopivat rahasta ja vallasta

Lokakuussa 2015

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

K

Venäjä laukaisi laivastonsa risteilyohjuksia Kaspian­mereltä 1 500 kilometrin päähän Syyriaan, ilmoituksensa mukaan terroristijärjestö Isisin kohteisiin. Sittemmin iskuja on jatkettu samaa reittiä muutamaan otteeseen.Venäjä olisi päässyt samaan tulokseen vähemmällä vaivalla ampumalla ohjukset Välimereltä, mutta valitsemalla Kaspianmeren se lähetti viestejä muuallekin kuin Syyriaan. Venäjä testasi uusia risteilyohjuksia ja näytti samalla lännelle, mihin ne pystyvät. Geopoliittisesti tärkein viesti oli, että Venäjä pitää Kaspianmerta sotilaallisesti osana etupiiriään.Sunnuntaina Venäjä sai haluamaansa tunnustusta asemalleen, kun Kaspianmeren rantavaltiot allekirjoittivat sopimuksen sen vesistön ja pohjan jaosta. Samalla vastattiin kysymykseen, onko maailman suurin suljettu vesialue meri vai järvi. Luovalla diplomatialla tulos on, että yli tuhat kilometriä pitkä ja runsaat 400 kilometriä leveä vesistö on molempia.Valuuttana pitkässä kiistassa Kaspianmeren jaosta olivat sotilaallisen vallan lisäksi raha ja poliittinen asema. Viiden rantavaltion eli Azerbaidžanin, Iranin, Kazakstanin, Turkmenistanin ja Venäjän sopimuksessa jokainen sai jotakin.un Kaspianmeren pinta määriteltiin mereksi, siihen sovelletaan merioikeuden yleissopimusta. Se takaa vapaan purjehdusoikeuden ja estää aluekiistoja.Tärkein Venäjälle on pykälä, jonka mukaan Kaspianmerellä ei saa olla ulkopuolisten maiden sota-aluksia. Rantavaltioista vain Venäjällä on Kaspianmerellä merkittävä laivasto, eikä kilpailijoilla ole nyt samoille aalloille asiaa.Kaspianmeren pohjan määritteleminen järveksi tarkoittaa, että sen voi jakaa kuin kakun rantavaltioiden kesken merioikeussopimuksesta piittaamatta.Pohjan hankkeista tarvitsee sopia vain niiden maiden kanssa, joiden aluetta hankkeet koskevat. Turkmenistan voi saada kaasuputkensa Azerbaidžanin kautta länteen. Muut voivat lisätä öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämistä.Poliittisesti sopimuksesta hyötyy erityisesti Iran. Se sai tunnustusta muilta Kaspianmeren mailta samalla, kun sen kiista Yhdysvaltojen kanssa jatkuu ja pahenee.