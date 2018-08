Pääkirjoitus

Koko uransa politiikassa toiminut on nykyisin harvinaisuus

Pitkäaikainen

keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen ei asetu enää ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta kotisivullaan maanantaina.Kääriäinen on ollut eduskunnassa yhtäjaksoisesti vuodesta 1987 lähtien. Ensi keväänä hänellä tulee siis 32 vuotta täyteen kansanedustajana.Keskeinen poliittinen toimija Kääriäinen oli jo ennen edustajanuraansa. Puoluetoimistolla hän aloitti suunnittelusihteerinä jo vuonna 1970. Keskustan puo­luesihteeri hän oli vuosina 1980–1990. ­Siihen aikaan puoluesihteerit olivat vielä poliittisen vallankäytön ytimessä eivätkä pelkkiä puoluekoneiston pyörittäjiä.Kääriäinen oli kauppa- ja teollisuusministerinä Esko Ahon (kesk) porvarihallituksessa ja puolustusministerinä Matti Vanhasen (kesk) ykköshallituksessa. Hän olisi ehkä halunnut lopettaa poliittisen uransa ministerinä Juha Sipilän (kesk) hallituksessa, mutta Sipilä ei halunnut ministeristöönsä keskustan konkareita.Kääriäinen on vielä sitä ikäpolvea, joka on tehnyt elämänmittaisen uran politiikassa. Nykyisin sellainen alkaa käydä harvinaiseksi. Kansanedustajuuteen suhtaudutaan yhä yleisemmin vain yhtenä elämänvaiheena, josta siirrytään muihin tehtäviin eikä eläkkeelle.