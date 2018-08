Pääkirjoitus

Sote-uudistuksen odotus pitää kuntia varpaillaan

Vaikka

L

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

E

hallituksen sote- ja maakuntauudistus on yhä edus­kunnan käsittelyssä, hankkeen käytännön toteutusta on valmisteltu jo vuosia erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Jokaisella kaavaillulla 18 maakunnalla on oma valmistelu­organisaationsa, joissa on vaihteleva määrä teemojen ympärille koottuja valmisteluelimiä.Yhteensä uudistuksen täytäntöönpanoon liittyviä valmistelu-, ohjaus- ja työryhmiä on Suomessa vähintäänkin parisensataa. Valtaosa ryhmissä työskentelevistä on kuntien ja kaupunkien ­virkamiehiä, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden johtoa sekä hallintohenkilöstöä. Osa heistä on kokonaan virkavapaalla päätyöstään, mutta moni osallistuu valmistelutyöhön osa-aikaisesti hoitaen samalla omaa virkaansa.Kyse on useista tuhansista ihmisistä. Soten ja maakuntien valmistelu on siis jo pitkään sitonut merkittävän määrän kuntien resursseja, osaamista ja asiantuntemusta. Osittain poissaoloja on korvattu sijaisjärjestelyin. Silti valmistelutyö on ohentanut ­esimerkiksi esimiestyötä, mikä puolestaan on pahentanut rivityöntekijöiden epävarmuutta tulevaisuudesta. Etenkin lääkäreitä on siirtynyt paljon yksityiselle puolelle.ähestyvä uudistus on saanut sairaanhoito- ja erityishuoltopiireissä aikaan sotekiinteistöjen rakentamisbuumin.Valmisteilla tai rakenteilla on noin 200 hanketta. Uusien seinien toivotaan varmistavan palvelujen säilymisen. Kunta­puolella sote kuitenkin jarruttaa investointeja. Muutaman vuoden siirtymäajan jälkeen on riskinä, että maakunnat hylkäävät jopa puolet kuntien sote-kiinteistöistä, eikä epävarmuus kannusta kalliisiin kiinteistöinvestointeihin.Suurin riski on muuttotappiokunnissa, mutta edessä oleva valtava kiinteistö­mullistus on saanut myös isot kaupungit, kuten Helsingin, varovaisiksi. Kamppiin suunniteltu jättimäinen terveys- ja hyvinvointikeskus on etenemässä, mutta monet pienemmät hankkeet sen sijaan uhkaavat viivästyä. Sote-kiinteistöissä paljon korjausvelkaa ja esimerkiksi vanhusten palveluasumista tarvittaisiin kipeästi lisää.Etenkin pienissä kunnissa siirretään sotea odotellessa myös erilaisia laite- ja välinehankintoja. Sijoituksia ei kannata tehdä, kun laitteet siirtyvät maakunnille. Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluita edelleen kehitetään, osassa kunnista sote-epävarmuus alkaa jo rapauttaa toimintaa. Monet pikkukunnat ovat myös koko ajan pahenevissa vaikeuksissa palveluiden järjestämisen kanssa. Siksi ei ole ihme, että useilla alueilla maakuntamallia on sotea odotellessa tai sen kaatumisen varalta jo lähdetty viemään eteenpäin kuntayhtymäpohjaisesti.simerkiksi Espoossa on eletty ajatuksessa, että kaupungin johtamisjärjestelmää tarkastellaan sote-uudistuksen yhteydessä. Nyt keskustelu mahdollisesta pormestarimalliin siirtymisestä lykkääntyy. Vantaalla puolestaan ei ole eläköitymisten vuoksi aikaa jäädä odottelemaan, missä muodossa sote-uudistus mahdollisesti toteutuu. Siellä päätökset tulevasta johtamismallista saatetaan joutua tekemään tietämättä, mikä soten kohtalo lopulta on. Ympäri Suomen päättäjien ja virkamiesten ajatuksissa jyskyttää vielä omaa kokoluokkaansa oleva huoli siitä, miten talouden käy. Veisihän sote-uudistus puolet verokannasta.Ei siis ihme, että kunnissa ja kaupungeissa alkaa olla taisteluväsymystä. Niiden näkökulmasta alkaisi olla jo aika saada päätöksiä sotesta. Vaikka uudistus kaatuisikin, vuosien valmistelutyö ei ole mennyt hukkaan. Sote-valmistelusta kipinänsä saanut yhteistyö on jo johtanut vapaaehtoisuuteen nojaaviin ratkaisumalleihin.