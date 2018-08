Pääkirjoitus

Hallitus tekee hyviä myötätuulituloksia

Vaaleihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

valmistautuva hallitus sai taas mukavan merkinnän todistukseensa.Tilastokeskus kertoi tiistaina, että Suomen työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi kesäkuussa vuoden takaiseen aikaan verrattuna kolme prosenttia. Kausitasoitettu bruttokansantuote nousi vuoden toisella neljänneksellä ennakkotietojen mukaan 2,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.Jos tämä ennakkotieto varmistuu seuraavissa mittauksissa, se tarkoittaa, että Suomi on vihdoin ja viimein kivunnut pois siitä taantuman kuopasta, johon se rojahti finanssikriisin aikoihin. Bruttokansantuotteen määrä vuoden 2010 hinnoin on suurempi kuin loppuvuonna 2007, jolloin lasku alkoi. Kuopan pohja on ollut kuhmurainen, välillä on vähän noustu ja välillä laskeuduttu.Reunalle pääsy ja vanhan huipputuloksen ylitys vei melkein yksitoista vuotta.Kun vaalit lähestyvät, hallitus pitänee esillä myös sitä, että se on saavuttanut myös työllisyystavoitteensa. Työllisyys­aste on tuolloin tavoiteltu 72 prosenttia. Työllisyysasteen saavuttamisesta ehti viritä väittely siitä, onko tulos saavutettu vippaskonstein ja luovalla laskennalla. ­Tilastokeskus ja tutkijat vakuuttivat, että tulos on vertailukelpoinen ja ennen kaikkea vakityösuhteiden kasvulla luotu.odennäköisesti bkt-mittauskin herättää tarkkasilmäiset kriitikot vastaväitteisiin. Sekä työllisyys­asteesta että bruttokansantuotteesta voi aivan perustellusti sanoa, että käyriä alkoi nostaa globaalin talouden käänne muutama vuosi sitten. Kansallisesti olisi pitänyt tehdä todella virheellistä ­talouspolitiikkaa, jotta Suomi ei olisi seurannut kehitystä.Suomen Pankki julkisti pari vuotta sitten selvityksen siitä, miten Euroopan keskuspankin tapa keventää rahapolitiikkaa laajennetuilla osto-ohjelmilla vaikuttaa Suomeen. Lopputulos oli se, että ­arvopapereiden ostot lihottivat Suomen bruttokansantuotetta 0,5 prosenttia. Inflaatio kiihtyi hieman ja kotitalouksien ja yritysten lainojen kysyntäkin kasvoi, mikä vauhdittaa taloutta pitkällä aikavälillä.Eli aivan hyvin taantuman tekemän kuopan ylittämisestä voidaan kiittää myös Euroopan keskuspankkia.