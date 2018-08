Pääkirjoitus

Toimiva vastuuketju on osa luottamusta poliisiin

Marraskuussa 2013 , kun puutteet Helsingin poliisin tieto­lähde­toiminnassa tulivat julkisuuteen, sisäministeri Päivi Räsänen (kd) tarttui asiaan. Hän teki asiasta tutkintapyynnön Valtakunnansyyttäjän­virastolle ja antoi poliisiylijoh­taja Mikko Paaterolle ja Helsingin poliisi­laitoksen komentajalle Jukka Riikoselle viikonlopun aikaa miettiä, voivatko he jatkaa tehtävissään.



Viikonlopun jälkeen sopu palasi ministerin sekä poliisijohdon välille. Paatero sanoi kantavansa parhaiten vastuuta pysymällä virassaan. ”Haluan antaa kaiken tukeni tutkimuksille, että tässä katsotaan kaikki läpi pohjamutia myöten.” Pohjamudista löytyi Suomen poliisin historiassa poikkeuksellisia asioita. Nyt Helsingin huumepoliisin ja tapaus Aarnion käsittely on siinä vaiheessa, että korkean poliisijohdon edustajia – myös Paatero – on käräjillä virkarikossyytteessä.



Suomalaiset luottavat poliisiin instituutiona. Se näkyy myös poliisin laajoina valtaoikeuksina.



Siksi on tärkeää, että oikeusistuin ar­vioi poliisiorganisaation vastuuketjun. Mikä on johdon vastuu alaistensa valvonnasta? Milloin epäkohtiin olisi pitänyt puuttua? Vastaukset luovat pohjaa tulevalle luottamukselle poliisia kohtaan.