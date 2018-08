Pääkirjoitus

Ministerin avustajan pesti on hyvä ponnahduslauta

lähellä olevan Ajatuspaja Toivon suojissa on valmistumassa opinnäytetyö aiheesta, jota on selvitetty verraten vähän: ministerien erityis­avustajista. Janita Takatalo tekee pro gradu -tutkielmaa 2010-luvun erityisavustajista.Takatalo on selvittänyt, että tällä vuosikymmenellä erityisavustajista 40 prosenttia on ollut naisia, 60 prosenttia miehiä. Hänen mukaansa naisilta tunnutaan vaadittavan enemmän sekä työkokemusta että koulutusta. Miehet pärjäävät sillä, että heillä on politiikasta hankittua aiempaa kokemusta.Tyypillinen erityisavustaja onkin nuorehko kokopukua ja paksua salkkua kantava mies, joka kulkee ministerinsä kannoilla eduskunnassa. Jos ministeriä kuvataan, erityisavustaja vetäytyy sivummalle, mielellään kuitenkin kuulomatkan päähän.Tyypillisimmillään erityisavustajalla on valtiotieteellinen koulutus. Yleisin rekrytointikanava on puolueorganisaatio: lupaavia poliitikonalkuja rekrytoidaan esimerkiksi puolueiden nuorisojärjestöjen entisten johtajien joukosta.Erityisavustaja on tyypillinen taustavaikuttaja: hän ei anna lausuntoja omassa työroolissaan, mutta taustakeskusteluja hän kyllä käy toimittajien kanssa.rityisavustajan työ on vaativaa, ­eikä siinä lasketa työtunteja. Mutta tyypillisesti vajaan vaalikauden kestävästä tehtävästä saa myös kohtuullisen hyödyn: erityisavustajat ovat kysyttyä väkeä etujärjestöjen rekrytoinneissa, onhan heillä hyvät yhteis­kuntasuhteet jo valmiina.Entiset kokoomusavustajat ovat olleet kysyttyjä erityisesti elinkeinoelämän etujärjestöihin. Myös viestintätoimistot ovat pullollaan entisiä erityisavustajia.Poikkeuksellisiakin uria on nähty: entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) toimi nuorempana pääministeri Mauno Koiviston (sd) sihteerinä.Olli-Pekka Heinonen (kok) oli opetusministeri Riitta Uosukaisen (kok) erityisavustaja ennen kuin hänestä itsestään tuli opetusministeri. Ylen johtajanakin Heinonen ehti käväistä ennen paluuta politiikkaan valtiosihteeriksi ja sitten heittäytymistä virkamieheksi, Opetushallituksen pääjohtajaksi.