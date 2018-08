Pääkirjoitus

Ruotsin puolueille ei ole tarjolla itsestään selviä vaalivoiton avaimia metsäpalojen ja autojen tuhopolttojen

ja kuuman kesän metsäpalot panivat Ruotsissa kriisivalmiuden kovalle koetukselle. Kyseessä oli vakava luonnononnettomuus, jolle kehittyi vaalivuonna myös poliittinen ulottuvuus.Metsäpalojen takia ilmastonmuutos korostui vaalikampanjan teemana. Ruotsissa järjestetään valtiopäivävaalit 9. syyskuuta, kolmen viikon kuluttua.Ilmastonmuutoksen korostumisen on arvioitu olevan eduksi neljän prosentin äänikynnyksen tuntumassa keikkuneelle ympäristöpuolueelle ja haitaksi ilmastokysymyksissä heikoille ruotsidemo­kraateille, joiden kannatus on kesän kuluessa tehdyissä kyselyissä vaihdellut 20 prosentin molemmin puolin.Viime maanantain ja tiistain välisenä yönä eteläisessä Ruotsissa savusi, kun yhteensä noin 80 autoa poltettiin Göteborgissa.Ennen kuin järjestelmällisiltä vaikuttaneiden tekojen tutkinta oli ehtinyt edes alkaa, julkisessa keskustelussa tuhotyöt kytkettiin viime vuosien suurien maahanmuuttajamäärien ruokkimaan epävarmuuteen. Tällä kertaa politiikassa hyötyjiksi arvioitiin vuorostaan maahanmuuttovastaiset ruotsidemokraatit.Kokeneet Ruotsin politiikan tuntijat varoittivat antamasta tapahtumille vaalien kannalta liikaa merkitystä. Kannastaan epävarmoja äänestäjiä on vielä huomattava määrä. Monet heistä tekevät ratkaisunsa viime hetkillä.aaleissa porvaripuolueet haastavat nykyisen demarihallituksen kilpailussa pääministerin paikasta. Ruotsidemokraatit tekevät kannatuksellaan loppu­tuloksen ennustamisesta arvausleikkiä.Tulipalojen poliittinen näkyvyys korostuu siksikin, että kampanjoissa on ylivoimaisen merkittävä vaaliteema lähinnä vain niille, ­joiden äänestyspäätöksen ratkaisee kanta maahanmuuttoon.Suuri muutos verrattuna vuoden 2014 vaalien asetelmiin on, että maahanmuuton rajoittamisesta on tullut Ruotsin politiikan valtavirtaa. Se ei ole ­kaventanut kuilua ruotsidemokraattien ja muiden puolueiden välillä, mutta porvarileirissä keskustapuolue näyttäisi hyötyneen maahanmuuttomyönteisestä linjastaan.Tutkimuslaitos Novusin mukaan ruotsalaiset ovat muuten perinteisillä linjoilla ja ­pitävät terveydenhuoltoa politiikan ykkösteemana. Toinen vakioaihe on koulu.Puolustuspolitiikasta ja esimerkiksi porvaripuolueiden periaatteessa myönteisestä Nato-kannasta ei kampanjassa puhuta juuri lainkaan.joittain Ruotsissa puhutaan enemmän matematiikasta kuin politiikasta, kun yritetään hahmottaa edessä olevia hallitusratkaisuja.Sekä demarit että porvariliittoumaa johtava maltillinen kokoomus haluavat pääministeripuolueeksi. Jompikumpi todennäköisesti yltää tavoitteeseen, vaikka molemmilla on kyselyjen mukaan edessään historiallisen huono vaalitulos.Avainkysymyksenä on jälleen se, miten kahden blokin järjestelmä kestää, kun kummallakaan blokilla ei ole toivoa valtiopäiväenemmistöstä ilman ruotsidemokraatteja.Demareiden taktiikkana on edetä pääministeri Stefan Löfvenin johdolla ilman liittolaisia ja samalla vikitellä etenkin keskustapuoluetta yhteistyöhön vaalien jälkeen.Kokoomusjohtaja Ulf Kristerssonin johtama neljän puolueen porvariallianssi vuorostaan korostaa yhtenäisyyttään, vaikka se ei aina ole vakuuttavaa.Lopputuloksena Ruotsi saanee vaalien jälkeen jälleen vähemmistöhallituksen. Se voi olla heikompi kuin nykyinen demareiden ja ympäristöpuolueen hallitus.