Pääkirjoitus

Ei uutta Italiasta: politiikka pakenee edelleen totuutta

Kymmeniä

P

kuolonuhreja vaatinut sillan romahdus Genovassa tulee kertoneeksi jotain yleisempääkin Ita­­liasta ja maan politiikasta.Italian talous on ollut pitkään poliittisen kyvyttömyyden sekä politiikan ja talouden keski­näisten korruptoivien sidosten uhri. Oma etu on aina lähempänä kuin yhteinen etu, eikä kauas katsota, jos likinäköisyydestä saa poliittista tai taloudellista etua.Esimerkiksi infrastruktuurin – siltojen, teiden ja viemäröintien – ylläpito on jäänyt opportunistisen politikoinnin jalkoihin. Ponte Morandi -sillan romahduksen jälkeinen keskustelukin sopii hyvin maan poliittiseen rämettyneisyyteen. Italiassa on nyt väitelty siitä, minkä puolueen tai aiemman päättäjän vika romahdus oli ja kuinka paljon tästä saisi siirrettyä vastuuta Euroopan unionille tai mafialle.Italialaiset kertoivat parlamenttivaaleissa, että he ovat lopen kyllästyneitä ­tähän. Hallitus rakennettiin populistisen Viiden tähden liikkeen ja oikeistolaisen Legan varaan. Ne lupasivat muutosta politiikkaan, vanhojen puolueiden vallan murentamista ja eliitin etujen karsimista.Italian sisäministeri Matteo Salvini ­kertoi sillan romahduksen jälkeen, että EU kantaa osan vastuusta, koska se estää budjettikurisäännöillään infrastruktuurin ylläpidon.Todellisuudessa EU on lappanut miljardimäärin rahaa Italian infrastruktuuriin. Viiden tähden liike taas on ajanut kansaa vastustamaan isoja infrahankkeita. Niihin kun uppoaa rahaa, joka toiseen kohtaan sijoitettuna olisi lähempänä äänestäjän lompakkoa ja populistipoliitikon etua.Puolue ehti kertoa aiemmin, että väitteet Ponte Morandin romahdusvaarasta ovat tarua.onte Morandin romahdus osoitti, että parlamenttivaalit eivät muuttaneet mitään. Sama valheellisuus, vastuun välttely ja opportunismi jatkuu Italiassa.Mika Waltari tiivisti politiikan tarjonnan ja kysynnän lain kirjassaan ­Sinuhe egyptiläinen: ”Valheen ympärillä parveilevat näet ihmiset kuin kärpäset hunajakakun kimpussa ja sadunkertojan sanat tuoksuvat suitsutukselta hänen istuessaan karjanlannassa kadunkulmassa, mutta totuutta ihmiset pakenevat.”