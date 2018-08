Pääkirjoitus

Niinistön käyttämä kalaruno on 1950-luvun lapsille tuttu

Presidentti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sauli Niinistö julkaisi viikolla Facebook-sivullaan Lauri Pohjanpään runon Kalajuttu. Yleisesti on ajateltu, että runo oli ­Niinistön kommentti alkuviikosta julkaistuun hänestä kertovaan kirjaan.Runo kertoo pojan onkireissusta. Siinä kuvataan, kuinka kalansaalis kasvaa, kun tarina etenee kertojalta toiselle.Presidentti ehti jo edellisenä päivänä kommentoimaan kirjoja verkkosivuillaan. Nyt vuorossa oli runomuoto.Runo on osa Pohjanpään pitkää runosikermää. Pohjanpää oli tunnettu faabeleistaan eli eläintarinoista, joissa itse asiassa puhuttiin ihmisten toiminnasta.On veikkailtu, että runo on tullut Niinistön mieleen, koska rouva Jenni Haukio tunnetusti harrastaa runojen kirjoittamista ja lukemista.On kuitenkin todennäköistä, että juuri tuon runon kanssa Niinistö ei ole tarvinnut puolisonsa apua.Runo oli varsin yleisesti käytetty 1950-luvun puolivälin koulukirjoissa, muun muassa kirjassa Viides lukukirjani (WSOY 1955).Runon loppu jää helposti mieleen:”Ja tuskin vaan oli aamunsuuse kullankallis ohi,kun viaton kiisken-poikanenoli suuren suuri lohi.”